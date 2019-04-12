«Конструктивная встреча»: Макрон встретился с Зеленским

Зеленский назвал встречу с Макроном «конструктивной», а атмосферу в Елисейском дворце — «классной и теплой».

«Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом. Говорили о главном — о прекращении войны в Донбассе», — приводит слова Зеленского РИА «Новости».

По словам Зеленского, Эммануэль Макрон — настоящий «лидер объединенной Европы».