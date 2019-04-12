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«Конструктивная встреча»: Макрон встретился с Зеленским 

Рамблер + ещё 13 22 минуты назад
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский рассказал о темах разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский назвал встречу с Макроном «конструктивной», а атмосферу в Елисейском дворце — «классной и теплой».
«Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом. Говорили о главном — о прекращении войны в Донбассе», — приводит слова Зеленского РИА «Новости».
По словам Зеленского, Эммануэль Макрон — настоящий «лидер объединенной Европы».
Напомним, что вслед за Владимиром Зеленским президент Франции принял в Елисейском дворце его соперника на выбора — действующего президента Украины Петра Порошенко.
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Франция
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