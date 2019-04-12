МВД Украины: после выборов Порошенко могут допросить

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент Украины Петр Порошенко может быть вызван на допрос по делу о хищениях в украинской оборонно-промышленной сфере. Слова главы МВД Украины передает агентство НСН.

«Если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура», — подчеркнул Аваков.

Он добавил, что Порошенко потеряет неприкосновенность, если проиграет на выборах и больше не будет президентом. Аваков отметил, что он вместе с экс-премьером Украины Арсением Яценюком «регулярно» посещают допросы. В последний раз глава МВД ходил на допрос по делу о покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича

Как сообщает ФАН, 2 апреля Аваков заявил, что по мере продвижения к результату выборов политические столкновения и дебаты будут нарастать.

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о хищениях в «Укроборонпроме». Согласно материалам журналистского расследования, послужившего основанием для дела, к хищениям могут быть причастны лица из окружения президента Петра Порошенко.

В частности, в деле фигурирует имя Игоря Гладковского — сына первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

НАБУ полагает, что он и его сообщники с 2016 года продавали украинским оборонным заводам запчасти для бронетехники с наценкой в 300%. При этом товар якобы завозился из Российской Федерации контрабандой. Журналисты сообщают, что за два года злоумышленники украли до 250 млн гривен ($9,2 млн).

Нардеп Андрей Билецкий и члены «Национального корпуса» ранее пообещали, что будут срывать каждое выступление президента Украины до тех пор, пока он не разберется с коррупционным скандалом в Вооруженных силах Украины.

14 марта в Чернигове Петра Порошенко встретили криками «Ганьба!» и «Геть!» Крики послышались, когда украинский лидер проходил мимо «Национального корпуса». После этого он отказался отвечать на их вопросы. «Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!» — заявил Порошенко.

До этого националисты сорвали митинг президента в Черкассах, который должен был состояться 9 марта. Члены «Национального корпуса» пытались прорваться к главе государства с требованием арестовать Олега Гладковского и его сына. Порошенко был вынужден скрыться от толпы.

При этом вскоре после этого Порошенко уволил Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

11 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что не имеет отношения ни к каким коррупционным скандалам.

«Я это утверждаю и подчеркиваю. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах», — сказал Порошенко.

По его словам, он, в частности, не причастен к хищениям в «Укроборонпроме». Он также добавил, что расследование по «Укроборонпрому» — это удар по армии.

Коррупционный скандал в украинской оборонке мог ударить по рейтингу Порошенко. Одержать победу в первом туре выборов он не смог. Лидером первого тура президентских выборов на Украине стал шоумен Владимир Зеленский — он набрал 30,24% голосов.

Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По данным МВД Украины, в ходе голосования правоохранители получили более 2,1 тыс. жалоб о нарушениях избирательного процесса. По факту нарушений возбуждено 39 уголовных дел.

Стоит отметить, что Киев отказался открывать избирательные участки в России, а также в некоторых районах Донбасса, в результате чего порядка 11 млн украинцев не смогли принять участия в голосовании. Кроме того, впервые на выборах президента Украины нет российских наблюдателей. В январе украинские власти отказались принимать заявки на регистрацию наблюдателей из России.