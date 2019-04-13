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Порошенко хочет помешать «втюхать» украинцам «кота в мешке» на дебатах с Зеленским 

Газета.Ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским будут содержательными и помогут украинским избирателям сделать осознанный выбор во втором туре. Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".
Глава Украины выразил надежду на то, что во время дебатов оппоненты смогут проинформировать украинцев о своих программах, планах по развитию страны и о видении будущего Украины и украинцев.
"И дать возможность всесторонней информации, чтобы выбор украинцев был сознательным, и чтобы никто не пытался "втюхать" Украине "кота в мешке", — добавил Порошенко.
Он также подчеркнул, что дебаты должны состояться дважды — согласно закону на Общественном телевидении 19 апреля в 20.00 и 14 апреля на стадионе "Олимпийский", как предложил Зеленский.
Ранее Порошенко обратился с призывом "не прятаться" к Зеленскому.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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