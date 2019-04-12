Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что он не верит в победу актера и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины. Он отметил, что в штабе его коллеги поступили правильно, отговорив его «писать в одну бутылочку с Петром Порошенко». Иначе бы это все превратилось в откровенное издевательство над народом Украины.
«Думаю, что, конечно, второй тур будет провальным для Володи, потому что очень много провокаций. Надо было ехать к простым людям, крестьянам в село, в деревню. Послушать то, что они говорят, посмотреть на их жизнь. Это очень бы пригодилось ему для жизни и для будущего его страны. Но считаю, что политтехнологи провалили второй тур», — заметил популярный продюсер.
Отметим, что актер и шоумен Владимир Зеленский достаточно неожиданно набрал больше всего голосов в первом туре выборов главы страны. В ближайшее время ему предстоят дебаты с действующим президентом страны Петром Порошенко. Многие на Украине считают, что Зеленский смог набрать такое большое количество голосов в первом туре благодаря своей роли в сериале «Слуга народа». По сюжету простой школьный учитель истории, которого как раз сыграл шоумен, стал президентом страны.
Не так давно гости программы «Привет, Андрей» обсуждали личность Зеленского. Популярный телеведущий Отар Кушанашвили тогда сказал, что он несколько лет работал вместе с шоуменом и у него только самые приятные впечатления от этого человека. В то же время он добавил, что когда было нужно быть жёстким, актер мог без проблем закрыть какую-нибудь программу.