«Второй тур будет провальным для Володи»: Разин не верит в победу Зеленского на выборах

«Думаю, что, конечно, второй тур будет провальным для Володи, потому что очень много провокаций. Надо было ехать к простым людям, крестьянам в село, в деревню. Послушать то, что они говорят, посмотреть на их жизнь. Это очень бы пригодилось ему для жизни и для будущего его страны. Но считаю, что политтехнологи провалили второй тур», — заметил популярный продюсер.

Отметим, что актер и шоумен Владимир Зеленский достаточно неожиданно набрал больше всего голосов в первом туре выборов главы страны. В ближайшее время ему предстоят дебаты с действующим президентом страны Петром Порошенко. Многие на Украине считают, что Зеленский смог набрать такое большое количество голосов в первом туре благодаря своей роли в сериале «Слуга народа». По сюжету простой школьный учитель истории, которого как раз сыграл шоумен, стал президентом страны.