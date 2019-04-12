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СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко 

RT на русском 1 час назад
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что СК просит Басманный суд в Москве заочно арестовать Гриценко, который обвиняется в призывах к терроризму.
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
В июне 2017 года Следственный комитет возбудил дело против украинского депутата Парасюка за нападение на генконсульство России.
RT на русском: последние новости
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Украина , Видео , Происшествия , Юнона Царева , Анатолий Гриценко , Министерство обороны , СКР , Москва
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