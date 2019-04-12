Спасти нерядового Порошенко

В пятницу, 12 апреля, в День космонавтики, Порошенко слетает в Берлин и Париж, пытаясь получить от Меркель и Макрона гарантии сохранения своей финансово-политической группы после прихода к власти Зеленского

Команда Петра Порошенко пытается позиционировать его блиц-визиты в Германию Францию как свидетельство поддержки кандидатуры действующего президента Украины со стороны Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона перед вторым туром выборов. Сам Порошенко излучает уверенность в своей победе, заявив 10 апреля в эфире радио «Новое время»: «Когда я буду переизбран, в первую неделю должно пройти заседание саммита нормандского формата». По его словам, там в обязательном порядке должны быть обсуждены выполнение Минских соглашений и введение миротворцев ООН в Донбасс.

«Надо подождать 21 апреля и не особенно увлекаться гаданием на кофейной гуще. Итоги голосования во многом предопределят, будет ли ускорение в этом процессе, будет ли сам процесс более субстантивным и результативным или опять вернется к тому вялотекущему безрезультатному обсуждению, которое, к сожалению, было свойственно для позиции украинской стороны на протяжении последних лет».

Но Берлин и Париж тоже не особо удовлетворены действиями (точнее бездействием) Киева в процессе реализации Минских соглашений, подписанных лидерами стран «нормандской четвёрки».

Напомню, Украина последовательно отвергла предложенные представителями Франции и Германии шаги по воплощению Минских соглашений. В сентябре 2015 года руководитель политической подгруппы Трёхсторонней контактной группы в рамках «минского процесса», высокопоставленный французский дипломат Пьер Морель предложил план, позже получивший название «план Мореля»: начать выполнение Минских соглашений с проведения выборов на неподконтрольной Киеву части Донбасса по специальному закону, значительно отличающемуся по содержанию от общих правил, действительных на остальной территории Украины. Порошенко тогда назвал это предложение «личным мнением Пьера Мореля», а позже вообще опроверг сам факт существования плана как целостного документа.

Через год к попыткам сдвинуть с мёртвой точки выполнение Минских соглашений подключились уже лично канцлер Германии Ангела Меркель , президент Франции Франсуа Олланд , а также немецкий и французский министры иностранных дел — Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро. В результате была выработана так называемая «формула Штайнмайера», предусматривающая вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе на временной основе до выборов на неподконтрольных территориях, проведение таких выборов согласно специальному закону, в случае позитивной оценки выборов со стороны ОБСЕ — вступление закона об особом статусе региона на постоянной основе, и уже после этого — передача Украине контроля над границей. И хотя на саммите «нормандской четвёрки» в октябре 2016-го «формула Штайнмайера» была формально поддержана всеми сторонами, попытки её реализации сразу же зашли в тупик из-за противодействия Киева. Ситуация остаётся неизменной до сих пор, что вызывает особое раздражение Ангелы Меркель, которая планировала продемонстрировать прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе до конца своего пребывания на посту канцлера.

Кроме этого и в Берлине, и в Париже очень недовольны действиями Порошенко по провоцированию конфликта с Россией в Керченском проливе. Причём идею снова отправить военные корабли в Керченский пролив Порошенко выдвигал ещё перед первым туром выборов, что позволило бы ему резко усилить милитаристскую риторику и на этой волне сильно сократить разрыв с фаворитом гонки Владимиром Зеленским . Но Запад тогда не согласовал с Порошенко этой операции: если многие в США были в общем-то не против, то европейцы сказали чёткое «нет». В начале марта появилась информация о том, что Ангела Меркель в резкой форме отказалась отправлять немецкий корабль в Черное море в рамках «миссии по урегулированию конфликта в Керченском проливе», несмотря на желание министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен.

На этом фоне попытки Порошенко и его команды представить визиты в Германию и Францию как свидетельство поддержки действующего президента Украины выглядят как хорошая мина при плохой игре. Кстати, встреча с Меркель вообще оказалась под вопросом: поскольку накануне у канцлера умерла 90-летняя мать, возможно, 12 апреля ей придется быть на похоронах. А переговоры Порошенко с Макроном состоятся после встречи последнего с Владимиром Зеленским. Накануне Елисейский дворец выпустил заявление о том, что встреча с президентом Украины «позволит подвести итоги соответствующих проектов наших двух стран по развитию двусторонних отношений и перспективам урегулирования конфликта на Донбассе», а Владимир Зеленский будет принят в качестве «другого квалифицированного кандидата во втором туре президентских выборов на Украине».

Поэтому во вчерашнем заявлении спикера избирательного штаба Порошенко Олега Медведева о том, что «для Зеленского было бы полезно слезть со сцены, выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко нырнуть в мир реальной политики, в том числе международной, и получать какой-то опыт», слышится даже не обида, а истерика. Безусловно, встречи Меркель и Макрона с аутсайдером второго тура Порошенко являются формой поддержки последнего, но только не в ходе голосования, а после него.