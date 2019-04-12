Реквием ко Дню космонавтики. Космической Украине осталось жизни на 2 года

Сегодня Украина эксплуатирует советское наследие в ракетно-космической отрасли, но делает это крайне неэффективно: предприятия комплекса — в глубочайшем кризисе

Тот факт, что космическая Украина в значительной мере зависела от России , после 2014 года повлиял на нее не лучшим образом. Несомненно, в любой отрасли в разные времена случаются взлеты и падения. Вот только вероятность того, что космическая отрасль на Украине будет взлетать, неумолимо стремится к нулю.

Украина определила свою роль в мировом разделении труда, и роль эта — сельскохозяйственное производство, причем дешёвых продуктов для стран третьего мира, потребление в которых не регулируется строгими стандартами качества, а о высоких технологиях можно забыть.

Не случайно в свежем рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg Украина за год потеряла семь позиций и вылетела из топ-50, заняв 53-е место из 60. В 2018 году Украина занимала 46-е место в рейтинге. Bloomberg назвало результаты Украины наряду с Тунисом «самым большим поражением».

Богатое наследие

После провозглашения независимости Украины на ее территории осталось больше 100 предприятий ракетно-космической отрасли промышленности СССР: конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, производственные объединения, испытательные центры.

Начиная с 50-х годов XX века в Днепропетровске (ныне Днепр) конструкторами и учеными в КБ «Южное» и ПО « Южный машиностроительный завод » («Южмаш») было создано четыре генерации ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств «Циклон», «Космос», «Зенит»

За свою работу «Южмаш» получил статус мирового лидера в области ракетостроения. Сегодня его называют основой ракетно-космической промышленности Украины.

Однако чтобы быть полноценной космической державой, Украине не хватает, например, собственного космодрома. Также у страны фактически отсутствуют космические аппараты на орбите. Собственный спутник связи «Лыбидь» запустить так и не удалось.

Годы независимости

Одна из главных ролей в космической отрасли Украины — у конструкторского бюро «Южное». КБ «Южное» проектирует то, что потом производит «Южмаш». Еще один важный участник цепочки — Павлоградский химический завод: это предприятие, которое занимается производством твердого топлива (к сожалению, его судьба достаточно тяжела, как и судьба «Южмаша»). В кооперации с «Южным» работает еще около 120 предприятий на Украине.

В портфолио украинской космической отрасли входят 3 семейства ракет-носителей, которые запускаются на 4 космодромах мира. Ракеты стартовали с космодромов Плесецк Байконур , Уоллопс, платформы «Морской старт». На орбиту было выведено около 300 космических аппаратов по заказу разных стран мира.

В разные годы на украинские ракеты-носители приходилось от 3,1 до 12,9% пусков. Наиболее активными были первые 4 года независимости, а самой популярной — ракета-носитель «Циклон-3».

За годы независимости Украина запустила в космос три спутника для дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства — «Сич-1», «Сич-1М», «Сич-2».

КБ «Южное» разработало, а «Южмаш» произвел первую ступень для американской ракеты-носителя Antares и двигатель для европейской ракеты-носителя Vega. Долгосрочный контракт на производство первой ступени для Antares был подписан в 2008 году и действует до 2019 года. В 2013 году состоялся запуск с базы NASA в Уоллопс, ракета отправила на орбиту грузовик Cygnus с полезным грузом для МКС, в том числе научным оборудованием.

Vega представляет собой ракету-носитель легкого класса и использует украинский двигатель РД-843. Она предназначена для вывода на околоземную орбиту грузов весом 300-1500 килограммов. Запускается с космодрома Куру в Гвианском космическом центре. КБ «Южное» получило этот проект в 2004 году в рамках контракта с итальянской компанией Avio. Спустя 6 лет прошли первые квалификационные испытания, а в 2010 году проект был реализован.

Сейчас европейцы планируют заменить украинский двигатель на более экологичное решение, которое работает на метановом ракетном топливе. К слову, Vega является конкурентом украинским ракетам «Днепр» и еще не законченному «Циклону-4», а также американской ракете-носителю Antares, для которой Украина производит первую ступень.

Еще в 1995 году было создано американско-российско-норвежско-украинское предприятие «Морской старт» ( Sea Launch ), целью которого было строительство морской платформы в районе экватора для космических стартов. Именно экватор является самым лучшим местом для запуска, так как позволяет наиболее эффективно использовать вращение Земли и отправлять грузы в космос наименее ресурсоёмко.

Проект подразумевал строительство ракетно-космического комплекса, состоящего из морского и ракетного сегментов, а также космического аппарата.

В плоскости ответственности КБ «Южное» и завода «Южмаш» лежало создание ракеты-носителя. Ею стала ракета серии «Зенит» — модификация трехступенчатой «Зенит-3SL». Блок полезной нагрузки для ракеты создавался компанией «Боинг» , а третья ступень — разгонный блок DM-SL — российской «Энергией».

Практически одновременно с проектом «Морской старт» Украина и Россия пришли к заключению, что для ракет «Зенит» с грузом менее 4 тонн рационально производить запуски с наземного космодрома Байконур. Для осуществления этого плана в 1999 году было создано российско-украинское предприятие «Международные космические услуги».

В том же году был подписан договор с Казахстаном и с США, необходимый для запуска космических аппаратов с платформы Байконур. Однако в 2015 году Россия отказалась от использования украинских ракет.

Кризис

В украинском Госкосмосе называют КБ «Южное» наиболее успешным предприятием отрасли. Однако в прессе время от времени возникает информация о его убыточности.

В КБ такую информацию опровергают, но не называют сумму прибыли и не публикуют финансовые отчеты. Единственное исключение — в 2016 году КБ отчиталось о 4,3 млрд грн ($160 млн) чистой прибыли. Однако впоследствии выяснилось, что это результат списания задолженности КБ перед Сбербанком России

По данным Министерства экономического развития и торговли, 2015 год бюро закончило с убытком 1,1 млрд грн ($41 млн), по данным СМИ — 4,1 млрд грн ($150 млн). На балансе предприятия остаются многомиллионные долларовые обязательства с отсроченным сроком погашения.

КБ может «похвастаться» отсутствием новых разработок в ракетном производстве за весь период независимости. Приоритет на конструкторские разработки в КБ «Южное» привел к краху проекта «Циклон» и потере огромных денег. На старте проекта предусматривалось в качестве основного носителя использовать ракету-носитель «Циклон-3», к которой планировалось разработать только разгонный модуль. Однако постепенно эта задача переросла в разработку нового ракетоносителя «Циклон-4», что увеличило срок реализации проекта с трех до фактических двенадцати лет и значительно повысило стоимость проекта: со $105 миллионов до $488 миллионов. В итоге полный комплект документов так и не был разработан.

Судьба «Циклона-4», скорее всего, уготована и «Циклону-4М», который предлагается сегодня для совместной реализации с Канадой. У украинской стороны нет для новой ракеты собственного двигателя, а купить двигатель с нужными характеристиками на рынке невозможно. Его придется разрабатывать собственными силами, что абсолютно нереально в заявленные два-три года и в рамках бюджета в $200 миллионов.

Начиная с 2013 года «Южмаш» находился в глубоком кризисе из-за обвала объемов производства. Дела у завода обстоят, мягко говоря, неважно. В 2017 году председатель Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что мощности «Южмаша» практически простаивают, предприятие готово производить десятки ракет, однако за период 2014-2017 годов не выпустило ни одной.

С 2019 года предприятие планировало выйти на 109,5 млн грн ($4,1 млн) прибыли. Основные надежды возлагались на заказ на 12 ракет-носителей «Зенит». Кроме того, в портфеле участие в международных проектах «Антарес» и «Вега», сотрудничество с KARI (Республика Корея) и ISRO (Индия).

Похоже, планам «Южмаша» не суждено сбыться. В марте нынешнего года российская частная компания S7 Space решила расторгнуть контракт на производство 12 ракет-носителей «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт».

"Максимум через два года история космической Украины закончится"

Украинский аналитик Александр Мордкович полагает, что большой ошибкой будет утверждать, что проблемы Украины в космической отрасли начались с Евромайдана 2013-14 годов.

«Украина выбыла из всех больших космических программ ещё до 2013 года. По разным, сложно объяснимым причинам.

Если выход из совместных с Россией и Казахстаном программ можно объяснить политическим влиянием США, то выход из проекта космодрома в Бразилии — это уже чистая экономика. Никто не мог конкурировать с ценой вывода тонны груза с экваториального космодрома «Циклоном». Но тем не менее Украина из проекта вышла.

Истории про заказ носителей для «Морского старта» — не более чем истории. В итоге остаются двигатели для «Веги», про которые уже заявлено, что они временная мера до разработки немецких нового поколения.