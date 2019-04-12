Сегодня Украина эксплуатирует советское наследие в ракетно-космической отрасли, но делает это крайне неэффективно: предприятия комплекса — в глубочайшем кризисе
Тот факт, что космическая Украина в значительной мере зависела от России, после 2014 года повлиял на нее не лучшим образом. Несомненно, в любой отрасли в разные времена случаются взлеты и падения. Вот только вероятность того, что космическая отрасль на Украине будет взлетать, неумолимо стремится к нулю.
Украина определила свою роль в мировом разделении труда, и роль эта — сельскохозяйственное производство, причем дешёвых продуктов для стран третьего мира, потребление в которых не регулируется строгими стандартами качества, а о высоких технологиях можно забыть.
Не случайно в свежем рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg Украина за год потеряла семь позиций и вылетела из топ-50, заняв 53-е место из 60. В 2018 году Украина занимала 46-е место в рейтинге. Bloomberg назвало результаты Украины наряду с Тунисом «самым большим поражением».
Богатое наследие
После провозглашения независимости Украины на ее территории осталось больше 100 предприятий ракетно-космической отрасли промышленности СССР: конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, производственные объединения, испытательные центры.
Начиная с 50-х годов XX века в Днепропетровске (ныне Днепр) конструкторами и учеными в КБ «Южное» и ПО «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») было создано четыре генерации ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств «Циклон», «Космос», «Зенит».
За свою работу «Южмаш» получил статус мирового лидера в области ракетостроения. Сегодня его называют основой ракетно-космической промышленности Украины.
Однако чтобы быть полноценной космической державой, Украине не хватает, например, собственного космодрома. Также у страны фактически отсутствуют космические аппараты на орбите. Собственный спутник связи «Лыбидь» запустить так и не удалось.
Годы независимости
Одна из главных ролей в космической отрасли Украины — у конструкторского бюро «Южное». КБ «Южное» проектирует то, что потом производит «Южмаш». Еще один важный участник цепочки — Павлоградский химический завод: это предприятие, которое занимается производством твердого топлива (к сожалению, его судьба достаточно тяжела, как и судьба «Южмаша»). В кооперации с «Южным» работает еще около 120 предприятий на Украине.
В портфолио украинской космической отрасли входят 3 семейства ракет-носителей, которые запускаются на 4 космодромах мира. Ракеты стартовали с космодромов Плесецк, Байконур, Уоллопс, платформы «Морской старт». На орбиту было выведено около 300 космических аппаратов по заказу разных стран мира.
В разные годы на украинские ракеты-носители приходилось от 3,1 до 12,9% пусков. Наиболее активными были первые 4 года независимости, а самой популярной — ракета-носитель «Циклон-3».
За годы независимости Украина запустила в космос три спутника для дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства — «Сич-1», «Сич-1М», «Сич-2».
КБ «Южное» разработало, а «Южмаш» произвел первую ступень для американской ракеты-носителя Antares и двигатель для европейской ракеты-носителя Vega. Долгосрочный контракт на производство первой ступени для Antares был подписан в 2008 году и действует до 2019 года. В 2013 году состоялся запуск с базы NASA в Уоллопс, ракета отправила на орбиту грузовик Cygnus с полезным грузом для МКС, в том числе научным оборудованием.
Vega представляет собой ракету-носитель легкого класса и использует украинский двигатель РД-843. Она предназначена для вывода на околоземную орбиту грузов весом 300-1500 килограммов. Запускается с космодрома Куру в Гвианском космическом центре. КБ «Южное» получило этот проект в 2004 году в рамках контракта с итальянской компанией Avio. Спустя 6 лет прошли первые квалификационные испытания, а в 2010 году проект был реализован.
Сейчас европейцы планируют заменить украинский двигатель на более экологичное решение, которое работает на метановом ракетном топливе. К слову, Vega является конкурентом украинским ракетам «Днепр» и еще не законченному «Циклону-4», а также американской ракете-носителю Antares, для которой Украина производит первую ступень.
Еще в 1995 году было создано американско-российско-норвежско-украинское предприятие «Морской старт» (Sea Launch), целью которого было строительство морской платформы в районе экватора для космических стартов. Именно экватор является самым лучшим местом для запуска, так как позволяет наиболее эффективно использовать вращение Земли и отправлять грузы в космос наименее ресурсоёмко.
Проект подразумевал строительство ракетно-космического комплекса, состоящего из морского и ракетного сегментов, а также космического аппарата.
В плоскости ответственности КБ «Южное» и завода «Южмаш» лежало создание ракеты-носителя. Ею стала ракета серии «Зенит» — модификация трехступенчатой «Зенит-3SL». Блок полезной нагрузки для ракеты создавался компанией «Боинг», а третья ступень — разгонный блок DM-SL — российской «Энергией».
Практически одновременно с проектом «Морской старт» Украина и Россия пришли к заключению, что для ракет «Зенит» с грузом менее 4 тонн рационально производить запуски с наземного космодрома Байконур. Для осуществления этого плана в 1999 году было создано российско-украинское предприятие «Международные космические услуги».
В том же году был подписан договор с Казахстаном и с США, необходимый для запуска космических аппаратов с платформы Байконур. Однако в 2015 году Россия отказалась от использования украинских ракет.
Кризис
В украинском Госкосмосе называют КБ «Южное» наиболее успешным предприятием отрасли. Однако в прессе время от времени возникает информация о его убыточности.
В КБ такую информацию опровергают, но не называют сумму прибыли и не публикуют финансовые отчеты. Единственное исключение — в 2016 году КБ отчиталось о 4,3 млрд грн ($160 млн) чистой прибыли. Однако впоследствии выяснилось, что это результат списания задолженности КБ перед Сбербанком России.
По данным Министерства экономического развития и торговли, 2015 год бюро закончило с убытком 1,1 млрд грн ($41 млн), по данным СМИ — 4,1 млрд грн ($150 млн). На балансе предприятия остаются многомиллионные долларовые обязательства с отсроченным сроком погашения.
КБ может «похвастаться» отсутствием новых разработок в ракетном производстве за весь период независимости. Приоритет на конструкторские разработки в КБ «Южное» привел к краху проекта «Циклон» и потере огромных денег. На старте проекта предусматривалось в качестве основного носителя использовать ракету-носитель «Циклон-3», к которой планировалось разработать только разгонный модуль. Однако постепенно эта задача переросла в разработку нового ракетоносителя «Циклон-4», что увеличило срок реализации проекта с трех до фактических двенадцати лет и значительно повысило стоимость проекта: со $105 миллионов до $488 миллионов. В итоге полный комплект документов так и не был разработан.
Судьба «Циклона-4», скорее всего, уготована и «Циклону-4М», который предлагается сегодня для совместной реализации с Канадой. У украинской стороны нет для новой ракеты собственного двигателя, а купить двигатель с нужными характеристиками на рынке невозможно. Его придется разрабатывать собственными силами, что абсолютно нереально в заявленные два-три года и в рамках бюджета в $200 миллионов.
Начиная с 2013 года «Южмаш» находился в глубоком кризисе из-за обвала объемов производства. Дела у завода обстоят, мягко говоря, неважно. В 2017 году председатель Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что мощности «Южмаша» практически простаивают, предприятие готово производить десятки ракет, однако за период 2014-2017 годов не выпустило ни одной.
С 2019 года предприятие планировало выйти на 109,5 млн грн ($4,1 млн) прибыли. Основные надежды возлагались на заказ на 12 ракет-носителей «Зенит». Кроме того, в портфеле участие в международных проектах «Антарес» и «Вега», сотрудничество с KARI (Республика Корея) и ISRO (Индия).
Похоже, планам «Южмаша» не суждено сбыться. В марте нынешнего года российская частная компания S7 Space решила расторгнуть контракт на производство 12 ракет-носителей «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт».
"Максимум через два года история космической Украины закончится"
Украинский аналитик Александр Мордкович полагает, что большой ошибкой будет утверждать, что проблемы Украины в космической отрасли начались с Евромайдана 2013-14 годов.
«Украина выбыла из всех больших космических программ ещё до 2013 года. По разным, сложно объяснимым причинам.
Если выход из совместных с Россией и Казахстаном программ можно объяснить политическим влиянием США, то выход из проекта космодрома в Бразилии — это уже чистая экономика. Никто не мог конкурировать с ценой вывода тонны груза с экваториального космодрома «Циклоном». Но тем не менее Украина из проекта вышла.
Истории про заказ носителей для «Морского старта» — не более чем истории. В итоге остаются двигатели для «Веги», про которые уже заявлено, что они временная мера до разработки немецких нового поколения.
То есть максимум через два года история космической Украины будет закончена. Скорее всего навсегда», — рассказал Мордкович в комментарии изданию Украина.ру.