Разгромная победа. Названы результаты выборов на Украине

Абсолютное большинство граждан Украины проголосуют за Владимира Зеленского . Мало того: значительная часть электората действующего президента Петра Порошенко не верит в победу своего кандидата. Об этих и других не менее любопытных социологических данных — в материале РИА Новости.

Не все придут на выборы

Пятьдесят один — двадцать один — с таким разгромным счетом Зеленский выиграет у Порошенко. Это результаты исследования группы "Рейтинг", проведенного в первую неделю апреля. Восемнадцать процентов до сих пор не определились, десять — вообще не хотят участвовать в выборах.

Стоит отметить, что социологические данные не всегда совпадают с тем, как в реальности проходит голосование. Многие избиратели не приходят к урнам или меняют мнение в последний момент под влиянием самых разнообразных факторов. Поэтому социологи вводят дополнительные критерий — отсеивают не определившихся до конца и тех, кто не собирается тратить время на волеизъявление.

При "наведении резкости" эксперты "Рейтинга" получили еще более выразительные результаты. Среди тех, кто готов выполнить гражданский долг, 61 процент поддерживает Зеленского, 24 процента — Порошенко. У тех, кто твердо намерен голосовать во втором туре и уже однозначно определился со своим кандидатом, за Зеленского — 71 процент, за Порошенко — 29.

Еще один важный показатель: насколько избиратели верят в успех того или иного кандидата. Ведь граждане могут кого-то поддерживать, но искренне считать, что победа ему не светит. Так вот, 61 процент респондентов не сомневается в том, что главой государства станет Зеленский. У Порошенко этот параметр — всего 17 процентов.

В стране преобладают протестные настроения. "75 процентов избирателей, которые готовы поддержать во втором туре Порошенко, голосуют скорее за него, зато 22 процентов голосуют скорее против Зеленского (в феврале таких было 12 процентов)", — отмечают социологии.

Раскол Украины

Предположения политологов о том, что Зеленский — это кандидат "против всех" подтверждаются. "Только 20 процентов опрошенных считают, что когда люди выбирают Зеленского, они скорее голосуют непосредственно за личность, а 66 процентов таким образом выражают протест против существующей ситуации в стране (в феврале — 50 процентов)", — говорится в резюме исследования. То есть подавляющее большинство сторонников Зеленского показывают фигу действующей власти.

Впрочем, электорат Порошенко также склонен к протесту. Правда, не из-за каких-то проблем или персон внутри страны, а из-за… российской власти. "Среди избирателей самого Петра Порошенко почти 40 процентов голосуют не столько за Порошенко, сколько против [президента России Владимира] Путина", — сообщили социологи. Билборды, на которых украинский президент смотрит в глаза российскому коллеге, использовали именно такие настроения.

Некоторые националисты возмутились столь откровенной эксплуатацией темы противостояния с Россией. Проигравший в первом туре кандидат Анатолий Гриценко негодовал: "Такой рекламой и газетами, которые уже раздают штабы Порошенко, страну сознательно раскалывают пополам. Это прямое и необоснованное пренебрежение 85 процентами граждан, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов".

Активисты из "Национального корпуса" подкорректировали билборды — поставили знак равенства между Порошенко и Путиным. Антироссийская риторика считается среди украинских политиков эффективным средством устранения конкурентов. Как бы то ни было, штаб Порошенко уже убрал с агитационных материалов изображения Путина.

Осторожное слово "если"

Как отметили социологи "Рейтинга", Зеленскому симпатизирует большинство избирателей во всех возрастных категориях. Он — лидер предпочтений электората восточных, южных и центральных регионов. На западе Украины у финалистов президентской гонки примерно одинаковые шансы.

Зеленский овечает запросу общества на радикальные изменения: 83 процента респондентов высказались за перемены. Лишь шесть процентов хотели бы оставить все как есть, а семь процентов желают вернуться в прошлое. По словам экспертов группы "Рейтинг", настроения "мы ждем перемен" "доминируют среди представителей всех региональных, возрастных и электоральных групп".

"Покращення" (улучшения — укр.) по итогам выборов ждут 52 процента опрошенных. Среди них относительное большинство составляют жители южных регионов, представители молодежи и сторонники Зеленского.

Эксперт, заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий считает, что "Рейтинг" дает достоверный прогноз исхода выборов. Правда, с оговорками. "Если все сохранится, результаты второго тура будут примерно такими, как показывают опросы", — отметил он.

Осторожность Грушецкого понятна — с начала кампании Порошенко увеличил число своих сторонников едва ли не в разы.

Но и они начали переходить на сторону вероятного победителя, указал в соцсети приверженец действующего главы государства, активист Роман Доник. "Мы были уверены, что большинство людей в БПП (Блоке Петра Порошенко. — Прим. ред.) — это ситуативные попутчики, которые предадут. Собственно говоря, так оно и получилось. Как оказалось многие, кто заходили на участки от БПП, работали против Порошенко", — возмущается он.

Советник президента Украины Юрий Бирюков вторит Донику: "Первый тур показал разное. Показал провалы в информационной политике, ошибки, проблемы. И предательство. Банальное и мерзкое предательство".

Очевидно, помощники кандидатов пользуются при планировании схожими данными. Фактически вся агитация оппонентов свелась к лозунгу "только не Зеленский!" или "только не Порошенко!". Так, штаб действующего президента опубликовал на принадлежащем Порошенко канале видеоролик о том, как Зеленского сбивает грузовик. Всплывает надпись "Зе (прозвище Зеленского. — Прим. ред.) енд". Затем в кадре появляется дорожка белого порошка и надпись — "У каждого своя дорога".

На 10 апреля назначили пресс-конференцию бывшего соратника Зеленского — Дениса Манжосова , который ранее покинул студию "Квартал 95" из-за коммерческого конфликта. Якобы Манжосов должен был обнародовать какие-то компрометирующие Зеленского сведения, но мероприятие не состоялось.

Команда Зеленского, несмотря на явные провокации, действует против Порошенко не столь резко. Штаб артиста записал видео, где участники его "Квартала 95" признавались в любви к воюющим в Донбассе украинским военным. Отдельно упомянули моряков, нарушивших российскую границу в Керченском проливе и арестованных.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.