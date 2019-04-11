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Ставка Порошенко на борьбу с Путиным аукнется Украине осенью: в чем опасность (Апостроф, Украина) 

ИноСМИ 1 час назад
Ставка кампании Порошенко на «если не я, то Путин нападет», скопированная у соседей «если не Путин, то США нападут», не сыграла. Это была страничка, выдернутая из русского учебника.
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Я помню две таких кампании, в которых мне довелось принять участие. Одна из них была в России:
«Голосуй или проиграешь» (один из лозунгов предвыборной кампании Бориса Ельцина во время президентских выборов в России 1996 года, в которой была сделана ставка на молодежь, — «Апостроф»), когда у всех была иллюзия, что медведь поддается дрессировке и хорошими манерами способен вочеловечиться. Там была выстроена история на противопоставлении старого новому, демократов и коммунистов.
Потом эту историю повторили у Леонида Кучмы, когда против него был Петр Симоненко. Но это было не столь драматично, ведь Симоненко — не Зюганов, и все-таки коммунисты были не столь грозны. И это тогда сработало.
Эту же штуку с поиском врага на этих выборах запустили на Украине. И это был не лучший выбор, который нам аукнется на парламентских выборах.
Дело в том, что президентская кампания задействовала националистическую риторику. Таким образом, они выедали правый националистический электорат.
Но президент должен быть президентом всех украинцев. У него работа такая: он гарант конституции, прав и свобод. Он должен говорить:
«Я люблю вас всех, даже тех, чьи взгляды не совпадают с моими, впрочем, у меня не должно быть иных взглядов, кроме пользы государству».
Но получилось, что, заняв националистическую нишу, Порошенко повысил процент господину Бойко и это отразится уже на парламентских выборах. Ведь сейчас у Бойко более 10% и у нас будет значительная пророссийская группа в парламенте.
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Украина , Видео , В мире , Статьи , США
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