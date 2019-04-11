Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности после президента Украины Петра Порошенко, заявила, что ощущает дискомфорт из-за того, что предыдущий оратор сдал все анализы, а она нет. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я очень дискомфортно себя тут чувствую, потому что я знаю, передо мной выступал главный оратор (Порошенко — ред.), который все анализы прошел, а я нет. Я не знаю, тут принимают без анализов или нет?» — пошутила Тимошенко.
Она назвала сдачу анализов «очень мощным украинским трендом», поэтому «если в него не попадаешь, то ощущаешь дискомфорт».
Ранее Петр Порошенко по требованию своего соперника на выборах президента страны Владимира Зеленского сдал анализы на алкоголь и наркотики. То же самое сделал и Зеленский. Затем Порошенко сдал анализы еще раз, на этот раз в Добровольной антидопинговой организации (VADA).