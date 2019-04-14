Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Рады объяснил прозвище Туфель у Порошенко 

News.ru + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Действующего лидера Украины Петра Порошенко в начале нулевых прозвали Туфель. Депутат Верховной рады Михаил Добкин объяснил, что это прозвище привязалось к политику из-за его обуви.
Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви, — пояснил парламентарий в эфире телеканала «Наш».
Депутат добавил, что долго не мог привыкнуть к тому, что человек с таким прозвищем смог возглавить страну.
Ранее News.ru писал, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко записала видеообращение к кандидатам в президенты Незалежной Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко после их перепалки в прямом эфире. Политик сказала, что своими действиями они унизили Украину.
News.ru: последние новости
Политолог: Германия сделала Украине намёк в виде подарка Дебаты кандидатов не могут состояться в названный Порошенко день Рассекречены конспиративные имена семьи Порошенко
Украина , В мире , Политика , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Добкин , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Свидетельство аннексии»: Украина получила грамоту Петра I290
«Он превращается в дьявола»: Пугачева о нетрезвом Киркорове12
Зеленский проигнорировал 4 повестки в армию209
Названа «Мисс Россия 2019»4
Превзошли СССР: взлетел самый большой самолет в мире20
Видео
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Африка
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Су-27СМ взлетел сквозь ливень и попал на видео
Армия Войска
С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение