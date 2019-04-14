Депутат Рады объяснил прозвище Туфель у Порошенко

Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви, — пояснил парламентарий в эфире телеканала «Наш».

Депутат добавил, что долго не мог привыкнуть к тому, что человек с таким прозвищем смог возглавить страну.