Действующего лидера Украины Петра Порошенко в начале нулевых прозвали Туфель. Депутат Верховной рады Михаил Добкин объяснил, что это прозвище привязалось к политику из-за его обуви.
Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви, — пояснил парламентарий в эфире телеканала «Наш».
Депутат добавил, что долго не мог привыкнуть к тому, что человек с таким прозвищем смог возглавить страну.
Ранее News.ru писал, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко записала видеообращение к кандидатам в президенты Незалежной Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко после их перепалки в прямом эфире. Политик сказала, что своими действиями они унизили Украину.