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Порошенко предложил Зеленскому срочно приехать на дебаты в студии канала «1+1» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 37 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко, появившейся в вечернем телешоу телеканала «1+1», предложил лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому срочно приехать на предвыборные дебаты в студию, выразив мнение, что «доехать можно в течение 40 минут».
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«Я бы хотел обратиться к господину [Владимиру] Зеленскому. Я приглашаю, с разрешения ведущей, на дебаты сегодня в эту студию. Сейчас вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут», — приводит ТАСС слова Порошенко.
В четверг стало известно, что штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не договорились по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Кандидаты также не пришли к согласию по вопросу места и времени проведения совместных дебатов.
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