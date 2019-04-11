Порошенко предложил Зеленскому срочно приехать на дебаты в студии канала «1+1»

Президент Украины Петр Порошенко, появившейся в вечернем телешоу телеканала «1+1», предложил лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому срочно приехать на предвыборные дебаты в студию, выразив мнение, что «доехать можно в течение 40 минут».

«Я бы хотел обратиться к господину [Владимиру] Зеленскому. Я приглашаю, с разрешения ведущей, на дебаты сегодня в эту студию. Сейчас вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут», — приводит ТАСС слова Порошенко.

В четверг стало известно, что штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не договорились по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Кандидаты также не пришли к согласию по вопросу места и времени проведения совместных дебатов.