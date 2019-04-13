Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Время дебатов на стадионе назвали в штабе Зеленского 

Газета.Ru + ещё 71 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщил, что дебаты на стадионе "Олимпийский" состоятся в 19.00 19 апреля. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на странице "Команды Зеленского" в фейсбуке.
Предстоящие дебаты в видео названы "главными дебатами страны"
"Общество получит ответ на главный вопрос — прошлое или будущее. НСК "Олимпийский", — говорится в ролике.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.
Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут провести в воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Олимпийский", так как на площадке пройдет другое мероприятие.
Газета.Ru: последние новости
"Нет к нему уважения": Зеленский о перепалке с Порошенко Эксперт: у Зеленского больше шансов получить президентское кресло Макрон принял Зеленского в Елисейском дворце
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Тюмени13
В НАТО не оставили Киеву надежды33
«Нет к нему уважения»: Зеленский поразил признанием29
Путин принял решение по Крыму166
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое325
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение