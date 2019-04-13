Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщил, что дебаты на стадионе "Олимпийский" состоятся в 19.00 19 апреля. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на странице "Команды Зеленского" в фейсбуке.
Предстоящие дебаты в видео названы "главными дебатами страны"
"Общество получит ответ на главный вопрос — прошлое или будущее. НСК "Олимпийский", — говорится в ролике.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.
Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут провести в воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Олимпийский", так как на площадке пройдет другое мероприятие.