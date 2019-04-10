Порошенко или ничего. Что теряет Лукашенко от прихода Зеленского

Президент Белоруссии подтвердил свое мнение, что 21 апреля действующий президент Украины победит на выборах. Но есть у него и план Б — Лукашенко предложил противникам Зеленского не голосовать

Если победа «клоуна» над «борцом» в первом туре выборов на Украине была сенсацией, то номером вторым среди обсуждаемых тем был прогноз главы соседней страны, причем в ироническом ключе. Прогноз родил много пересудов, но Бацька стоит на своем.

Мифы и реальность

Слухи и сплетни, которые распространялись в белорусском рунете о том, как Бацька «промахнулся», росли и ширились в первых числах апреля. Пописывали, что во всем виноват министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей , который неправильно ориентировал своего президента. Это дало повод в утвердительной форме распространять информацию о том, что Лукашенко зол на своего подчиненного, что Макей написал заявление об отставке, а суровый, но справедливый Бацька не подписал его, дав для реабилитации три недели, с тем чтобы окончательно решить судьбу главы МИД 22 апреля.

Великобританией и Вся эта информация ничем не подтверждена. Никто и никогда в Минске не выносит сор из избы, а источник утечки такой информации очень быстро нашли бы и заставили дорого заплатить. Тем более что у Макея совсем не украинская специализация. Внешняя политика Минска четко делит страны на две подгруппы. С руководством которых у президента личные контакты и ручной режим решения вопросов. И другие страны, отношения с которыми лично Лукашенко доверяет лично Макею. Личностный фактор — ключевая позиция. У Макея сегодня конкретная задача — наладить сближение с ЕС США , а также с элитными кругами этих стран.

А с Украиной Лукашенко строит отношения напрямую, с первым лицом. Порошенко общается с белорусским коллегой куда чаще, чем с президентом России. Этот факт легко объясняется особенностями российско-украинских отношений на данном этапе: Лукашенко в 2014 году взял на себя роль посредника и передаточного звена. К примеру, в октябре прошлого года, в Гомеле , он озвучил Порошенко белорусские мирные инициативы на Донбассе, очень похожие на позицию Владимира Путина . Так что уход Порошенко для Бацьки большая проблема.

Быть мужиком

На официальном уровне слухи вокруг Макея никто опровергать не стал, зато анонимный телеграм-канал с очень прозрачным названием «Республика Беларусь. Объективно и информированно против fake news» безапелляционно написал, что министр «работает в плановом режиме». Но не в обычаях Бацьки не ответить за свои публичные слова. 8 апреля Александр Лукашенко дал интервью крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу», что совпало с переговорами Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом в Кремле.

Он воспользовался случаем, чтобы озвучить позицию по украинским выборам. Александр Григорьевич предсказуемо ответил за свой прогноз, подтвердив его еще раз, без оглядки на цифры первого тура.

«Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — отрезал он.

А затем высказал позицию, обусловленную формальной логикой: Порошенко обязан выиграть, другого пути у него нет.

«У нас с Порошенко был общий друг — Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, начали с народом заниматься шутками. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали», — беспощадно спрогнозировал Лукашенко.

Логика и реальность

Слова Лукашенко, в которых содержится самая жестокая для Порошенко правда, вызвали крайнее раздражение «общего друга». Михаил Саакашвили, который нынче нетерпеливо начищает сбрую для белой лошади, на которой он видит своё триумфальное возвращение в Киев 22 апреля, огрызнулся:

«Дорогой господин Лукашенко, пожалуйста, не путайте что-то с пальцем. Я и Порошенко, как говорят у нас в Одессе — это две большие разницы, и в других странах я не «скрываюсь», меня просто временно не пускают в мои страны», — написал экс-губернатор Одессы в Facebook.

Железная логика перед первым туром подсказывала, что у Порошенко, при огромном антирейтинге, есть все рычаги для получения второго срока. Но та же самая логика в 2013-м, в начале 2014 года, до самого последнего момента не позволяла противникам Майдана поверить в то, что Янукович так позорно проиграет. Об этом наверняка помнит и Лукашенко, поэтому, в отличие от полной уверенности 1 марта, 8 апреля он допустил и возможность ошибки. Александр Григорьевич публично обратился к украинским избирателям с предостережением от очередных завышенных ожиданий.

«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы».

С учетом личной ставки словами Лукашенко важнее всего проникнуться Петру Алексеевичу — это дорогостоящая политическая консультация. План Б.

Чаша ответственности

Порошенко играет ва-банк, а у Александра Григорьевича ставка условная. Хотя всем ясно, что он оказал личную помощь партнеру: прогноз Лукашенко был продакт-плейсментом коллеги в его предвыборной кампании. Потому что отнесись он непредвзято, то обязательно вспомнил бы историю собственного успеха на первых президентских выборах. В 1994 году Лукашенко первом туре выиграл у Вячеслава Кебича со счетом 44,82% — 17,33%. А во втором туре будущий Бацька набрал 80,1%, а Кебич — 14,1%. Причем Кебич был тогда премьер-министром, а Лукашенко — председателем колхоза. С тех пор Александр Григорьевич всегда побеждал на президентских выборах в Белоруссии.

А с украинскими коллегами его всегда связывали только личные отношения. И с Кучмой, и с Ющенко, и с Януковичем, и с Порошенко президенту Белоруссии удавалось выстраивать тесные контакты. И в этом месте пора вспомнить о том, что в случае победы Зеленского Лукашенко получит нетипичное и непредсказуемое будущее двусторонних связей. Начиная с того, что придется просто постоять с ним перед объективами прессы. Зеленский — метр семьдесят. А таких, как Бацька, в Белоруссии называют «могилевской породой» — почти метр девяносто.

Но рост — половина беды. Проблема даже не в восприятии Лукашенко-личностью Зеленского на посту президента, с которым надо строить отношения. Дело в том, что Зеленский — очередной политический проект, за которым стоят круги. И на этот раз интересы этих кругов могут поломать все украинско-белорусские схемы, выстроенные со времен Кучмы, а после госпереворота на Украине доведенные до уровня бюджетообразующих в Белоруссии.

Фактор Коломойского

Шутки-прибаутки и пародии на Лукашенко в исполнении Зеленского-комика «95 квартала» — это чепуха. У всех чувство юмора, в том числе и у Бацьки. Куда хуже те самые круги и их публичные представители. Самым неприятным из которых является беглый олигарх Игорь Коломойский. Как совладелец группы «Приват» он, как чувствуя тренд еще до Майдана, пытался монополизировать авиамаршрут «Киев-Минск-Москва» с помощью компании «АэроСвит». Этот бизнес Коломойского по состоянию на 2012 год обеспечивал треть международных рейсов на Украину и 70% внутренних перевозок. Но в 2013 году «АэроСвит» обанкротился при самых странных обстоятельствах.

Коломойский относится к Лукашенко негативно, а в свете событий последних пяти лет — откровенно враждебно. Сегодня подоплека — конкуренция в топливной отрасли под прикрытием милитаристской пропаганды. Год назад компания «Укртатнафта», принадлежащая Коломойскому, потребовала от правительства Гройсмана ограничить присутствие белорусских нефтепродуктов на территории Украины. При этом белорусская продукция ставилась в один ряд с российской в разрезе «энергонезависимости» Киева.

Разгадка проста: раздутая пропагандой «энергонезависимость» — миф. «Укртатнафта» Коломойского на фоне стремительного роста импорта нефтепродуктов, вызванных войной, не в состоянии конкурировать на рынке и может обанкротиться. Поэтому обратилась за поддержкой государства. И если Зеленский станет первым лицом этого государства, то это может обернуться для Минска потерями. Впрочем, новые топливные соглашения Белоруссии и России существенно ограничивают реэкспорт. Но осадок остался: круги, стоящие за Зеленским могут обрубить все реэкспортные схемы, включая уголь из ДНР-ЛНР.

Другие риски

Весьма серьезным представляется негативный прогноз будущего Минского формата переговоров про Донбассу. По мнению всех сторон, он не работает. Но его по-прежнему считают безальтернативным — других вариантов нет, а инициатором нового витка войны Зеленского представить сложно. Но фаворит президентской гонки уже озвучил намерение переформатировать «Минск». Будут ли это прямые переговоры с Путиным, о возможности которых Зеленский уже говорил не раз, неизвестно, но шанс, что Лукашенко перестанет быть ключевым посредником, при Зеленском есть.

Наряду с реэкспортом важной статьей доходов от белорусско-украинских экономических отношений является транзит в Россию и из России. Именно во время войны Белоруссия стала ключевым транзитером и пока что таковым и является. Но в случае победы Зеленского и тех элит, которые за ним стоят, такая монополия может быть нарушена. Есть и другие, чисто личные договоренности между Порошенко и Лукашенко. К примеру, демаркация границы. Процесс, запущенный именно пять лет назад. И хотя договорился об этом Янукович, лавры достались Порошенко.

Активизации белорусско-украинских отношений был дан толчок буквально полгода назад, в Гомеле, на «Форуме регионов». Это была демонстрация в первую очередь личных отношений двух президентов. Лукашенко анонсировал множество дальнейших шагов. Ближайшее событие ожидается 25 апреля в Житомире, где пройдет первое заседание двусторонней группы по трансграничному сотрудничеству. Все это договоренности Порошенко. И по злющей иронии судьбы все они могут оказаться в руках его конкурента, о планах которого в отношении работы президентом Украины пока никто и ничего не знает. Стоит задуматься.