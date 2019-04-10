Президент Белоруссии подтвердил свое мнение, что 21 апреля действующий президент Украины победит на выборах. Но есть у него и план Б — Лукашенко предложил противникам Зеленского не голосовать
Если победа «клоуна» над «борцом» в первом туре выборов на Украине была сенсацией, то номером вторым среди обсуждаемых тем был прогноз главы соседней страны, причем в ироническом ключе. Прогноз родил много пересудов, но Бацька стоит на своем.
Мифы и реальность
Слухи и сплетни, которые распространялись в белорусском рунете о том, как Бацька «промахнулся», росли и ширились в первых числах апреля. Пописывали, что во всем виноват министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который неправильно ориентировал своего президента. Это дало повод в утвердительной форме распространять информацию о том, что Лукашенко зол на своего подчиненного, что Макей написал заявление об отставке, а суровый, но справедливый Бацька не подписал его, дав для реабилитации три недели, с тем чтобы окончательно решить судьбу главы МИД 22 апреля.
Вся эта информация ничем не подтверждена. Никто и никогда в Минске не выносит сор из избы, а источник утечки такой информации очень быстро нашли бы и заставили дорого заплатить. Тем более что у Макея совсем не украинская специализация. Внешняя политика Минска четко делит страны на две подгруппы. С руководством которых у президента личные контакты и ручной режим решения вопросов. И другие страны, отношения с которыми лично Лукашенко доверяет лично Макею. Личностный фактор — ключевая позиция. У Макея сегодня конкретная задача — наладить сближение с ЕС, Великобританией и США, а также с элитными кругами этих стран.
А с Украиной Лукашенко строит отношения напрямую, с первым лицом. Порошенко общается с белорусским коллегой куда чаще, чем с президентом России. Этот факт легко объясняется особенностями российско-украинских отношений на данном этапе: Лукашенко в 2014 году взял на себя роль посредника и передаточного звена. К примеру, в октябре прошлого года, в Гомеле, он озвучил Порошенко белорусские мирные инициативы на Донбассе, очень похожие на позицию Владимира Путина. Так что уход Порошенко для Бацьки большая проблема.
Быть мужиком
На официальном уровне слухи вокруг Макея никто опровергать не стал, зато анонимный телеграм-канал с очень прозрачным названием «Республика Беларусь. Объективно и информированно против fake news» безапелляционно написал, что министр «работает в плановом режиме». Но не в обычаях Бацьки не ответить за свои публичные слова. 8 апреля Александр Лукашенко дал интервью крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу», что совпало с переговорами Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом в Кремле.
Он воспользовался случаем, чтобы озвучить позицию по украинским выборам. Александр Григорьевич предсказуемо ответил за свой прогноз, подтвердив его еще раз, без оглядки на цифры первого тура.
«Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — отрезал он.
А затем высказал позицию, обусловленную формальной логикой: Порошенко обязан выиграть, другого пути у него нет.
«У нас с Порошенко был общий друг — Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, начали с народом заниматься шутками. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали», — беспощадно спрогнозировал Лукашенко.
Логика и реальность
Слова Лукашенко, в которых содержится самая жестокая для Порошенко правда, вызвали крайнее раздражение «общего друга». Михаил Саакашвили, который нынче нетерпеливо начищает сбрую для белой лошади, на которой он видит своё триумфальное возвращение в Киев 22 апреля, огрызнулся:
«Дорогой господин Лукашенко, пожалуйста, не путайте что-то с пальцем. Я и Порошенко, как говорят у нас в Одессе — это две большие разницы, и в других странах я не «скрываюсь», меня просто временно не пускают в мои страны», — написал экс-губернатор Одессы в Facebook.
Железная логика перед первым туром подсказывала, что у Порошенко, при огромном антирейтинге, есть все рычаги для получения второго срока. Но та же самая логика в 2013-м, в начале 2014 года, до самого последнего момента не позволяла противникам Майдана поверить в то, что Янукович так позорно проиграет. Об этом наверняка помнит и Лукашенко, поэтому, в отличие от полной уверенности 1 марта, 8 апреля он допустил и возможность ошибки. Александр Григорьевич публично обратился к украинским избирателям с предостережением от очередных завышенных ожиданий.
«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы».
С учетом личной ставки словами Лукашенко важнее всего проникнуться Петру Алексеевичу — это дорогостоящая политическая консультация. План Б.
Чаша ответственности
Порошенко играет ва-банк, а у Александра Григорьевича ставка условная. Хотя всем ясно, что он оказал личную помощь партнеру: прогноз Лукашенко был продакт-плейсментом коллеги в его предвыборной кампании. Потому что отнесись он непредвзято, то обязательно вспомнил бы историю собственного успеха на первых президентских выборах. В 1994 году Лукашенко первом туре выиграл у Вячеслава Кебича со счетом 44,82% — 17,33%. А во втором туре будущий Бацька набрал 80,1%, а Кебич — 14,1%. Причем Кебич был тогда премьер-министром, а Лукашенко — председателем колхоза. С тех пор Александр Григорьевич всегда побеждал на президентских выборах в Белоруссии.
А с украинскими коллегами его всегда связывали только личные отношения. И с Кучмой, и с Ющенко, и с Януковичем, и с Порошенко президенту Белоруссии удавалось выстраивать тесные контакты. И в этом месте пора вспомнить о том, что в случае победы Зеленского Лукашенко получит нетипичное и непредсказуемое будущее двусторонних связей. Начиная с того, что придется просто постоять с ним перед объективами прессы. Зеленский — метр семьдесят. А таких, как Бацька, в Белоруссии называют «могилевской породой» — почти метр девяносто.
Но рост — половина беды. Проблема даже не в восприятии Лукашенко-личностью Зеленского на посту президента, с которым надо строить отношения. Дело в том, что Зеленский — очередной политический проект, за которым стоят круги. И на этот раз интересы этих кругов могут поломать все украинско-белорусские схемы, выстроенные со времен Кучмы, а после госпереворота на Украине доведенные до уровня бюджетообразующих в Белоруссии.
Фактор Коломойского
Шутки-прибаутки и пародии на Лукашенко в исполнении Зеленского-комика «95 квартала» — это чепуха. У всех чувство юмора, в том числе и у Бацьки. Куда хуже те самые круги и их публичные представители. Самым неприятным из которых является беглый олигарх Игорь Коломойский. Как совладелец группы «Приват» он, как чувствуя тренд еще до Майдана, пытался монополизировать авиамаршрут «Киев-Минск-Москва» с помощью компании «АэроСвит». Этот бизнес Коломойского по состоянию на 2012 год обеспечивал треть международных рейсов на Украину и 70% внутренних перевозок. Но в 2013 году «АэроСвит» обанкротился при самых странных обстоятельствах.
Коломойский относится к Лукашенко негативно, а в свете событий последних пяти лет — откровенно враждебно. Сегодня подоплека — конкуренция в топливной отрасли под прикрытием милитаристской пропаганды. Год назад компания «Укртатнафта», принадлежащая Коломойскому, потребовала от правительства Гройсмана ограничить присутствие белорусских нефтепродуктов на территории Украины. При этом белорусская продукция ставилась в один ряд с российской в разрезе «энергонезависимости» Киева.
Разгадка проста: раздутая пропагандой «энергонезависимость» — миф. «Укртатнафта» Коломойского на фоне стремительного роста импорта нефтепродуктов, вызванных войной, не в состоянии конкурировать на рынке и может обанкротиться. Поэтому обратилась за поддержкой государства. И если Зеленский станет первым лицом этого государства, то это может обернуться для Минска потерями. Впрочем, новые топливные соглашения Белоруссии и России существенно ограничивают реэкспорт. Но осадок остался: круги, стоящие за Зеленским могут обрубить все реэкспортные схемы, включая уголь из ДНР-ЛНР.
Другие риски
Весьма серьезным представляется негативный прогноз будущего Минского формата переговоров про Донбассу. По мнению всех сторон, он не работает. Но его по-прежнему считают безальтернативным — других вариантов нет, а инициатором нового витка войны Зеленского представить сложно. Но фаворит президентской гонки уже озвучил намерение переформатировать «Минск». Будут ли это прямые переговоры с Путиным, о возможности которых Зеленский уже говорил не раз, неизвестно, но шанс, что Лукашенко перестанет быть ключевым посредником, при Зеленском есть.
Наряду с реэкспортом важной статьей доходов от белорусско-украинских экономических отношений является транзит в Россию и из России. Именно во время войны Белоруссия стала ключевым транзитером и пока что таковым и является. Но в случае победы Зеленского и тех элит, которые за ним стоят, такая монополия может быть нарушена. Есть и другие, чисто личные договоренности между Порошенко и Лукашенко. К примеру, демаркация границы. Процесс, запущенный именно пять лет назад. И хотя договорился об этом Янукович, лавры достались Порошенко.
Активизации белорусско-украинских отношений был дан толчок буквально полгода назад, в Гомеле, на «Форуме регионов». Это была демонстрация в первую очередь личных отношений двух президентов. Лукашенко анонсировал множество дальнейших шагов. Ближайшее событие ожидается 25 апреля в Житомире, где пройдет первое заседание двусторонней группы по трансграничному сотрудничеству. Все это договоренности Порошенко. И по злющей иронии судьбы все они могут оказаться в руках его конкурента, о планах которого в отношении работы президентом Украины пока никто и ничего не знает. Стоит задуматься.