На Украине признали невыполнение Минских соглашений

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не выполняет Минских соглашений.

По его словам, нынешние украинские власти не заинтересованы в выполнении этих договоренностей, и ей не нужны люди, живущие в Донбассе.

Кроме того, он отметил последовательную и принципиальную позицию России по этому вопросу, которая считает Донбасс территорией Украины

"Этот документ подписан всеми сторонами, которые участвуют в Минском переговорном процессе, в частности представителями России, Украины и непризнанных республик ОРДО и ОРЛО. Также есть позиция России, что Донбасс — это Украина, о чем неоднократно заявлял и сам президент РФ Владимир Путин", — сказал Медведчук.

При этом политик отметил, что выполнение Минских соглашений напрямую связано с инициативой Украины, которая не должна перекладывать ответственность на Россию.

"Мы видим, что вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны. И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия. А что она должна сделать? В чем сегодня Россия должна выполнить Минские соглашения?", — задается вопросом Медведчук.

Помимо этого, он подчеркнул, что высказывания действующих украинских властей относительно Минских соглашений не несут никакой конкретики и выглядят как "спекуляции".

"Мы должны сегодня выполнить политическую часть в виде закона об амнистии, изменений в Конституцию и в закон о выборах, введение в действие закона об особом статусе. Это все должна сделать Украина, и она не приступила ни к одному из этих вопросов", — сказал Медведчук.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на договоренности о перемирии, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.