Порошенко предлагают по-хорошему уйти в отставку

Азаров считает, что победить во втором туре Порошенко сможет только благодаря массовым фальсификациям, так как население поддерживает актёра Владимира Зеленского.

Их даже сравнивать смешно. У Зеленского в два раза выше поддержка. Любой нормальный человек на месте Порошенко просто ушел бы в отставку, и дело с концом, — цитируют экс-премьера «Известия».

Сложившаяся ситуация между основными соперниками, претендующими на пост президента, объясняется даже не тем, что Зеленский более популярен на Украине, а тем, что фигура Порошенко украинцам уже «слишком надоела».

Оппозиционные партии Зеленского в открытую не поддерживают из боязни потерять рейтинги, но тем не менее призывают украинцев голосовать за альтернативного Порошенко кандидата. Политики уверены, что за Зеленского будет голосовать и юго-восток Украины.

Он не наш кандидат, но хуже Порошенко быть уже не может, — сказал депутат Верховной рады от оппозиционного блока Евгений Балицкий.

Ранее News.ru сообщал, что жители Украины прислали комику Владимиру Зеленскому свыше 10 тысяч вопросов, ответы на которые они хотели бы услышать во время его дебатов с действующим президентом страны Петром Порошенко.