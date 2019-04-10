Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко предлагают по-хорошему уйти в отставку 

News.ru 22 минуты назад
Добровольная отставка может стать для президента Украины Петра Порошенко единственным выходом на фоне популярности Зеленского. Такого мнения придерживается бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Азаров считает, что победить во втором туре Порошенко сможет только благодаря массовым фальсификациям, так как население поддерживает актёра Владимира Зеленского.
Их даже сравнивать смешно. У Зеленского в два раза выше поддержка. Любой нормальный человек на месте Порошенко просто ушел бы в отставку, и дело с концом, — цитируют экс-премьера «Известия».
Сложившаяся ситуация между основными соперниками, претендующими на пост президента, объясняется даже не тем, что Зеленский более популярен на Украине, а тем, что фигура Порошенко украинцам уже «слишком надоела».
Оппозиционные партии Зеленского в открытую не поддерживают из боязни потерять рейтинги, но тем не менее призывают украинцев голосовать за альтернативного Порошенко кандидата. Политики уверены, что за Зеленского будет голосовать и юго-восток Украины.
Он не наш кандидат, но хуже Порошенко быть уже не может, — сказал депутат Верховной рады от оппозиционного блока Евгений Балицкий.
Ранее News.ru сообщал, что жители Украины прислали комику Владимиру Зеленскому свыше 10 тысяч вопросов, ответы на которые они хотели бы услышать во время его дебатов с действующим президентом страны Петром Порошенко.
News.ru: последние новости
Савченко заявила о своей причастности к успеху Зеленского Митинг прошёл возле офиса Зеленского в Киеве Скабеевой пригрозили предупреждением от ПАСЕ
Комментарии4
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Николай Азаров , Верховная Рада , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я же терпел»: Путин осадил журналиста из США683
Провал Нетаньяху: правым не хватило голосов9
На Украине признали невыполнение Минских соглашений
Серебренников вышел на сцену1
«Всех вернем»: Зеленский обратился к военным317
Видео
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
Полный игнор: Меркель не встретила Мэй
Европа В мире
Пока вы не уснули: колкая шутка Путина, что творится с Норкиным
В мире
Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
Шоу-бизнес Статьи
«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева
Украина В мире
«Очень серьезный разговор»: Украина пригрозила Скабеевой
Украина В мире
«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина
Общество
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»
Политика
«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение