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«Тупик, война, ненависть»: Бойко подвел итоги деятельности Порошенко 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Выбывший из первого тура президентских выборов на Украине Юрий Бойко считает, что нынешнему главе государства Петру Порошенко не помогут дебаты с лидером президентской гонки Владимиром Зеленским. Свое мнение он выразил в эфире "России 24", передает ТАСС.
"Пять лет тупика, ненависти, войны и экономического краха — это итог его [Порошенко] деятельности", — заявил Бойко.
Он также отметил, что, по его мнению, Порошенко не сможет найти необходимые слова, чтобы вернуть доверие избирателей.
Ранее опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
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Украина , Видео , В мире , Конфликты , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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