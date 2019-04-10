Выбывший из первого тура президентских выборов на Украине Юрий Бойко считает, что нынешнему главе государства Петру Порошенко не помогут дебаты с лидером президентской гонки Владимиром Зеленским. Свое мнение он выразил в эфире "России 24", передает ТАСС.
"Пять лет тупика, ненависти, войны и экономического краха — это итог его [Порошенко] деятельности", — заявил Бойко.
Он также отметил, что, по его мнению, Порошенко не сможет найти необходимые слова, чтобы вернуть доверие избирателей.
Ранее опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.