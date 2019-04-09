«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева

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Скабеева ответила на угрозы Киева после инцидента в ПАСЕ 

Газета.Ru 1 час назад
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева о "серьезном предупреждении", которое ей сделают после январского инцидента. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, "это ложь и очередная украинская провокация".
Она добавила, что ПАСЕ уже устраивала заседание комиссии по этике, чтобы оценить поведение некоторых членов делегации Украины.
Так, уточнила телеведущая, депутат Верховной рады Борислав Береза устроил "псведопатриотический спектакль", пытаясь вытеснить Скабееву из ПАСЕ, а другой депутат Алексей Гончаренко выступил на собрании парламентской ассамблеи в сантехнических перчатках, заявив, что Россия токсична, и ему нужна защита. В ПАСЕ были шокированы поведением депутата, уточнила Скабеева.
Ранее сообщалось, что Киев пригрозил Скабеевой после инцидента в ПАСЕ.
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Украина , Видео , В мире , Алексей Гончаренко , Верховная Рада
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