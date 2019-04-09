Митинг у офиса Зеленского: толпа собралась в центре Киева

Возле одного из офисов избирательного штаба Зеленского собрались несколько сотен человек, пока они не выдвигают никаких требований и ведут себя спокойно, отмечает РИА «Новости».

Согласно заявлениям представителей офиса, толпа в основном состоит из пенсионеров и студентов.

В штабе Зеленского ранее сообщили, что у одного из их офисов планируются провокации, для участия в которых набирали студентов.