Возле штаба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского собралась толпа.
Возле одного из офисов избирательного штаба Зеленского собрались несколько сотен человек, пока они не выдвигают никаких требований и ведут себя спокойно, отмечает РИА «Новости».
Согласно заявлениям представителей офиса, толпа в основном состоит из пенсионеров и студентов.
В штабе Зеленского ранее сообщили, что у одного из их офисов планируются провокации, для участия в которых набирали студентов.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования состоится 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.