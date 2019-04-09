«Очень серьезный разговор»: Украина пригрозила Скабеевой

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано предупреждение о правилах поведения в Парламентской Ассамблее в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

"Я знаю, что с ней (со Скабеевой — ред.) будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьёзное предупреждение", — сказал Арьев в прямом эфире на телеканале "Прямой" во вторник.

При этом он не уточнил источник информации.