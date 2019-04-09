«Очень серьезный разговор»: Украина пригрозила Скабеевой

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Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано предупреждение о правилах поведения в Парламентской Ассамблее в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
"Я знаю, что с ней (со Скабеевой — ред.) будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьёзное предупреждение", — сказал Арьев в прямом эфире на телеканале "Прямой" во вторник.
При этом он не уточнил источник информации.
Инцидент в кулуарах ПАСЕ произошел 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Ольгу Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Затем таким же образом поступил представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. В свою очередь украинская делегация пожаловалась на повеление Скабеевой, назвав его провокационным.
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Комментарии108
Украина , Видео , В мире , Сергей Сидоренко , Ирина Геращенко
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