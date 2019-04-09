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«Всех вернем»: Зеленский сделал видеообращение к военным 

Рамблер + ещё 14 22 минуты назад
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных, проголосовавших за него в первом туре. Видеообращение Зеленского опубликовано на его странице в Fаcebook.
Лидер первого тура голосования, в частности, поблагодарил членов карательных батальонов «Донбасс» и «Азов» и назвал их «реальными героями».
«Спасибо всем — от Широкино до станицы Луганской, каждому патриоту: батальону "Кривбас", батальону "Донбасс", "Айдар", "Азов", Нацкорпус". Нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные — всех помним, всех вернем обязательно», — приводит слова Зеленского ТАСС.
Кандидат в президенты поблагодарил «всех, кто защищает Украину как на фронте, так и в тылу» и пообещал, что не подведет их.
Украина , Армия , В мире , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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