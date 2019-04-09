Порошенко признал себя «русскоязычным»

«Русскоязычным» назвал себя президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телевидения. Кандидат в президенты страны добавил, что «готов написать диктант», чтобы это доказать. Он также обратился к жителям востока Украины с призывом «сохранить страну, где никто не посягнет на ваше право говорить на русском». Месяц назад Порошенко заявил, что Украина «освободилась от культурной оккупации».

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что является «русскоязычным». Такое заявление украинский лидер сделал в эфире телеканала ICTV, передает НСН.

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — подчеркнул он.

Порошенко добавил, что «готов написать диктант или сочинение», чтобы доказать свой уровень владения русским языком.

Всего лишь месяц назад Порошенко, выступая на торжествах по случаю 205-й годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко , заявил: Украина освободилась от «культурной оккупации».

«Мы освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая. Песни, фильмы и книги на украинском языке заняли надежные позиции в пространстве страны и сердцах украинцев», — обратился к слушателям украинский президент.

В декабре 2018 года во время встречи со студентами в Днепре президент говорил по-украински и заявил, что является ярким примером того, как «русскоязычный человек» может перейти на украинский.

«Хочу сказать, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий: до 1997 года я не говорил на украинском языке. Я родился в Одесской области, в селе у бабушки был суржик, учился я все время на русском», — заявил Порошенко.

Обещания русским, живущими на Украине, свойственны не только Порошенко, но и его сопернику во втором туре президентских выборов — комику Владимиру Зеленскому

Ранее Зеленский предложил создать на Украине телеканал на русском языке. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV. Шоумен считает, что такой канал необходимо создать для того, чтобы он вещал в Крыму, на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в других странах мира.

«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — подчеркнул артист.

Он также выразил уверенность в том, что создание русскоязычного канала докажет всем, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий не «хотят отбирать русский язык».

Кроме того, Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение, передает ФАН.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык. Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием, у нас и так образовательная система сегодня так выстроена», — заявил Зеленский.

Несмотря на заявления Петра Порошенко о своей «русскоязычности», в январе 2018 года президент Украины во время выступления на экономическом форуме в Давосе отказался отвечать на вопрос, заданный ему на русском языке. Вместо этого украинский лидер потребовал «снять вышиванку», в которую была одета задавшая ему вопрос журналистка.

Так Порошенко отреагировал на ее вопрос: «Зачем вы приняли закон о войне?». Он добавил, что ответит, только если вопрос будет задан на украинском языке. Журналистка парировала, что Порошенко «прекрасно понимает русский язык».

«Я понимаю и английский, и другой [язык]. Но на вопросы отвечаю на украинском», — заявил он.

После перепалки с Порошенко журналистку вывели из зала охранники.

В своей предвыборной программе Порошенко опирается на политическую триаду «армия — вера — мова». Эти слова подразумевают закрепление курса Украины на вступление в НАТО , что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем. Конфликт на юго-востоке Украины при этом остается в замороженном состоянии, поскольку позиция стремления в НАТО не предполагает диалога и попыток найти компромисс с ДНР и ЛНР.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой погибли около 13 тыс. человек, 1,5 млн мирных жителей бежали из региона.