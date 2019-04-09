Лукашенко вмешивается в украинские выборы

Глава Белоруссии второй раз подряд прогнозирует победу кандидата Петра Порошенко на украинских выборах. Он делает это вопреки «разгромному» для действующего президента первому туру и данным рейтингов. Возможно, Лукашенко известно о неком плане Порошенко по сохранению власти, но не исключено, что глава республики выдаёт желаемое за действительное. В любом случае, Порошенко у власти выгоден официальному Минску , привыкшему играть выгодную роль посредника в конфликте между Киевом и Москвой , полагают эксперты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что победу во втором туре одержит действующий президент Украины

Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко, — заявил Лукашенко в интервью турецкому госагентству Anadolu.

Также белорусский президент дал личную оценку обоим кандидатам на пост главы Украины.

Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии — News.ru), конституцию поменял, ещё что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает всё для того, чтобы украинцы его поддержали, — выразил уверенность Лукашенко.

Симптоматично, что президент Белоруссии уже второй раз обозначил свою позицию по украинским выборам. Впервые уверенность в победе Порошенко он высказал 1 марта во время ежегодной большой пресс-конференции.

Между тем, в первом туре президентских выборов 31 марта с уверенным отрывом лидировал шоумен Владимир Зеленский — он набрал 30,24% голосов против 15,95% за Порошенко. После этого в белорусском сегменте Интернета и экспертном сообществе обсуждалась версия, что Лукашенко сознательно ввёл в заблуждение самый «прозападный» белорусский политик, глава МИД Владимир Макей — якобы аналитики внешнеполитического ведомства предоставили президенту ошибочные прогнозы по Украине.

Однако сейчас Лукашенко снова прогнозирует победу Порошенко при том, что, согласно последним опросам общественного мнения, Зеленский сохраняет внушительный отрыв — за него во втором туре готовы проголосовать более 50% украинцев.

Вероятность того, что при честных выборах снова победит Зеленский практически стопроцентная, Порошенко может «отыграть» какую-то часть голосов, но победить в честной борьбе у него не получится, отмечает News.ru заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев . По мнению эксперта, Лукашенко заявляет о победе Порошенко на выборах сознательно, руководствуясь несколькими мотивами.

Во-первых, по мнению Суздальцева, у белорусского президента есть устойчивые коммуникации с Порошенко:

Возможно, Лукашенко известно о сценариях, с помощью которых действующий украинский президент соберётся выходить из проигрышной ситуации. И Батька видит, что Порошенко не собирается отдавать власть. Для него это неудивительно: сам Лукашенко, скорее всего, готовится к шестому сроку и уступать президентское кресло никому не собирается, — предполагает аналитик.

Во-вторых, второй срок Порошенко гарантирует продолжение и, возможно, обострение конфликта между Россией и Украиной, считает Суздальцев.

В таком случае востребованность Лукашенко, как «держателя» минского процесса и основного посредника между Киевом и Москвой, сохранится и даже вырастит ещё больше. Так что Лукашенко не столько делает прогноз, сколько говорит о своих желаниях, — полагает эксперт.

В-третьих, тесные отношения с Украиной обеспечивают белорусскому президенту базу для более выгодного позиционирования на Западе. Лукашенко уверен, что Запад поддерживает Порошенко, и считает, что его высказывания в поддержку действующего украинского президента ему зачтутся, заключает Суздальцев.