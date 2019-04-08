«Чудо-сказка»: Савченко приписала победу Зеленского себе

Депутат Украины Надежда Савченко , которую обвиняют в организации терактов в Киеве, заявила, что именно благодаря ей Владимир Зеленский смог победить в первом туре президентских выборов. Она считает, что благодаря ей актер сериала «Слуга народа» в сознании украинцев стал тем, кто может «реализовать их мечты».

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, считает, что ситуация вокруг ее дела помогла Владимиру Зеленскому выиграть в первом туре выборов в президенты Украины, который прошел 31 марта. Об этом она сообщила в письме, опубликованном на ее странице в Facebook.

Савченко пишет, что на Украине Зеленский стал популярен благодаря роли честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», первый сезон которого вышел на телеканале «1+1» в 2015 году. Его герой по сюжету политической комедии был учителем истории, который случайно стал президентом и начал борьбу с коррупцией и олигархами в стране.

Савченко считает, что, возможно, Зеленский так и остался бы лишь известным артистом, если бы не заявление генпрокурора.

«Когда генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной рады заявил, что депутат Савченко вместе с главой «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном собирались взорвать Верховную раду, а выживших депутатов и чиновников добивать автоматами, украинцы смеялись еще больше, чем над фильмом «Слуга народа», — пишет депутат.

По мнению политика, сериал с его «воображаемыми сценами захвата Верховной Рады» и смертью действующего президента близок украинцам в эмоциональном плане. Надежда Савченко считает, что благодаря кинокартине люди поняли, что есть сила, способная «реализовать их мечты». Эту силу они ассоциируют с «Голобородько-Зеленским», тем, кто им эту мечту подарил.

«Чтобы поверить в чудо-сказку, надо почувствовать, что ее возможно реализовать наяву. Именно ситуация с Надеждой Савченко дала людям такое ощущение. Украинцы поверили в чудо-сказку «Слуга народа». Владимиру Зеленскому осталось только реализовать ее добрую часть в жизнь», — отметила Савченко в письме.

В настоящее время бывшая летчица Надежда Савченко находится под стражей. Ее подозревают в подготовке госпереворота и теракта на Украине. Также ей инкриминируют организацию покушений на высшие должностные лица страны. По версии Генпрокуратуры Украины, среди них были президент Петр Порошенко , министр внутренних дел Арсен Аваков , секретарь СНБО Александр Турчинов . Согласно украинскому законодательству, ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

При этом ее не лишали депутатского мандата и сейчас она по-прежнему является депутатом Верховной рады Украины.

Как считают следователи, депутат планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале совместно с бывшим руководителем украинского «Центра освобождения пленных» Владимиром Рубаном, которого сотрудники СБУ задержали 8 марта прошлого года. Его обвинили по таким статьям Уголовного кодекса Украины, как «Незаконное обращение с оружием», «Подготовка преступления» и «Террористический акт».

Незадолго до выборов Савченко сомневалась в том, что Зеленский сможет поднять с диванов украинцев.

«Пока Порошенко и Тимошенко топят друг друга, Зеленскому, казалось бы, и делать ничего не нужно на своем пути к президентству. Владимиру легко зазывать людей на свои концерты, но сможет ли он мобилизовать электорат, поднять избирателей с диванов, вытянуть их из телевизора и призвать доказать все 31 марта (на этот день на Украине назначены президентские выборы. — «Газета.Ru») — покажет время. Потому что Украина — не США и не Франция», — выражала свое мнение политик.

Кроме того, депутат Верховной рады охарактеризовала каждого из главных претендентов на пост главы украинского государства. «Наблюдая за их поведением, закрадывается мысль — а не подсунут нам свинью?.. Порошенко — войну и очередное военное положение… Зеленский — предательство и сдачу интересов в пользу Тимошенко? Тимошенко — холодную и циничную смерть нашей, украинской, нации?»

Помимо этого, депутат призывала украинцев активно участвовать в выборах. При этом она полагает, что не стоит голосовать за «старых политиков», которые уже более 20 лет находятся у власти.

«Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест ROSHEN из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки», — заявила Савченко, добавив, что украинцы должны защищать свои голоса в случае необходимости при помощи народного восстания.

Напомним, что первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По его итогам победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Актера поддержали 30,24% проголосовавших, действующий глава государства набрал 15,95% голосов. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.