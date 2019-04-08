Порошенко назвал Зеленского прекрасным актером

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уважает своего соперника во втором туре выборов главы государства Владимира Зеленского как прекрасного актера.

"Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит (президента России Владимира) Путина или общается с ним. У меня нет такой информации. И, возможно, он искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, но деклараций недостаточно", — сказал Порошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли Зеленский и Порошенко.