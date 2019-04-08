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Порошенко назвал Зеленского прекрасным актером 

РИА Новости 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уважает своего соперника во втором туре выборов главы государства Владимира Зеленского как прекрасного актера.
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"Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит (президента России Владимира) Путина или общается с ним. У меня нет такой информации. И, возможно, он искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, но деклараций недостаточно", — сказал Порошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли Зеленский и Порошенко.
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