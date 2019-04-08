«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так

«Истинное лицо Коломойского»: эксперт рассказал об ошибке Порошенко

По словам Марченко, президенту Украины Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой , занимавшей в 2016 году пост главы Национального банка Украины, нужно было дать «ПриватБанку» обанкротиться.

«Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать Приват, а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса. Банкрот так банкрот. Чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро. Чтобы всю ночь в списках отмечаться. Чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами», — написал Марченко в Facebook.

Он отметил, что в результате краха крупнейшего коммерческого банка Украины вкладчики бы «линчевали» сотрудников банка.

«А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порох и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского», — считает Марченко.

Он заявил, что спасение «ПриватБанка» без потерь для вкладчиков сослужило Порошенко и Гонтаревой плохую службу. Сейчас сторонники кандидата в президенты Владимира Зеленского, который считается протеже Игоря Коломойского, не видят в олигархе ничего плохого.

«Наоборот, они ржут: у кого украл? У своего собственного банка украл? Ахаха!» — написал Марченко.

По его словам, Порошенко и Гонтарева в результате своих действий «имеют такую благодарность, как имеют».

Напомним, «ПриватБанк» национализировали в конце 2016 года. Владельцы попросили государство войти в капитал банка и провести его оздоровление, а со своей стороны гарантировали невмешательство в этот процесс и обязывались провести реструктуризацию кредитного портфеля банка до середины 2017 года. Уже 18 декабря Кабинет министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал банка.