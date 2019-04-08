Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко

Переписка семьи Порошенко: украинские СМИ обнародовали записи украинского лидера

Украинские СМИ воссоздали хронологию жизни семьи президента Украины Петра Порошенко на основе переписки его личного завхоза.

На сайте проекта Ukranian Papers появились письма завхоза семьи Порошенко в период с 21 ноября 2013-го года, когда на Майдан вышли первые протестующие.

Так, 22 ноября на почту завхоза Порошенко приходит счет за пиротехнику на общую сумму больше 35 000 грн.

25 ноября, когда в Киеве произошли столкновения между митингующими и бойцами Беркута, на почту завхозу Порошенко пришел счет на оплату охраны.

Накануне, 24 ноября, Порошенко выступил на Майдане, поблагодарив протестующих.

В декабре супруга будущего президента Украины занималась обустройством квартиры на улице Грушевского и утверждала список зеленых насаждений для террасы.

3 декабря, когда депутаты Верховной рады в очередной раз пытались отправить в отставку премьер-министра Николая Азарова и его правительство, Петр Порошенко ведет переписку с представителями аукционного дома Sotheby’s о продаже картины Айвазовского из личной коллекции.

15 декабря, когда протесты уже вступили в активную фазу, супруга Порошенко начинает заниматься подготовкой к Новому году, заказывая подарки, ель за 28 тысяч гривен и «золотую гирлянду».

В этих же числах семье будущего президента приходит счет на озеленение за 2013 год: на обустройство зимнего сада и теплицы было потрачено 50 тысяч долларов.

17 декабря на их почту приходит письмо с вопросом: «когда будут оплачены долги за дизельный комплекс. 24 декабря письмо о долге за дизельную установку приходит снова.

19 — 20 января 2014 года, когда противостояние переросло в кровавые столкновения, Марина Порошенко продолжает обустраивать теплицу и пересылает завхозу счет на плодовые деревья на сумму 16 тысяч долларов.

21 января завхоз Порошенко получает четвертое письмо с требованием оплатить дизельную установку.

18 февраля, в день, когда Рада должна была рассмотреть изменения в Конституцию и произошло побоище на Институтской и Садовой улицах в Киеве, Петр Порошенко „выносил раненых“ из Мариинского парка, а Марина Порошенко попросила завхоза купить серебристый телевизор в „тренажерную“.

В этот день Петр Порошенко "выносил раненных" из Мариинского парка.

По данным Минздрава Украины, с 30 ноября 2013 по 14 апреля 2014 года во время Евромайдана в Киеве и в регионах Украины погибли 106 человек.