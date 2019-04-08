Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко

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Переписка семьи Порошенко: украинские СМИ обнародовали записи украинского лидера 

Рамблер 30 минут назад
Украинские СМИ воссоздали хронологию жизни семьи президента Украины Петра Порошенко на основе переписки его личного завхоза.
В штабе Порошенко подтвердили его участие в дебатах с Зеленским
На сайте проекта Ukranian Papers появились письма завхоза семьи Порошенко в период с 21 ноября 2013-го года, когда на Майдан вышли первые протестующие.
Так, 22 ноября на почту завхоза Порошенко приходит счет за пиротехнику на общую сумму больше 35 000 грн.
25 ноября, когда в Киеве произошли столкновения между митингующими и бойцами Беркута, на почту завхозу Порошенко пришел счет на оплату охраны.
Накануне, 24 ноября, Порошенко выступил на Майдане, поблагодарив протестующих.
В декабре супруга будущего президента Украины занималась обустройством квартиры на улице Грушевского и утверждала список зеленых насаждений для террасы.
3 декабря, когда депутаты Верховной рады в очередной раз пытались отправить в отставку премьер-министра Николая Азарова и его правительство, Петр Порошенко ведет переписку с представителями аукционного дома Sotheby’s о продаже картины Айвазовского из личной коллекции.
15 декабря, когда протесты уже вступили в активную фазу, супруга Порошенко начинает заниматься подготовкой к Новому году, заказывая подарки, ель за 28 тысяч гривен и «золотую гирлянду».
В этих же числах семье будущего президента приходит счет на озеленение за 2013 год: на обустройство зимнего сада и теплицы было потрачено 50 тысяч долларов.
17 декабря на их почту приходит письмо с вопросом: «когда будут оплачены долги за дизельный комплекс. 24 декабря письмо о долге за дизельную установку приходит снова.
19 — 20 января 2014 года, когда противостояние переросло в кровавые столкновения, Марина Порошенко продолжает обустраивать теплицу и пересылает завхозу счет на плодовые деревья на сумму 16 тысяч долларов.
21 января завхоз Порошенко получает четвертое письмо с требованием оплатить дизельную установку.
18 февраля, в день, когда Рада должна была рассмотреть изменения в Конституцию и произошло побоище на Институтской и Садовой улицах в Киеве, Петр Порошенко „выносил раненых“ из Мариинского парка, а Марина Порошенко попросила завхоза купить серебристый телевизор в „тренажерную“.
В этот день Петр Порошенко "выносил раненных" из Мариинского парка.
По данным Минздрава Украины, с 30 ноября 2013 по 14 апреля 2014 года во время Евромайдана в Киеве и в регионах Украины погибли 106 человек.
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Украина , Видео , В мире
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