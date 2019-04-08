Момент X: Порошенко принял решение по дебатам

В штабе Порошенко подтвердили его участие в дебатах с Зеленским

Действующий президент Украины Петр Порошенко 19 апреля придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским, которые по закону будет проводить Общественное телевидение, не исключено, что и на стадион в свободное время, заявил глава его предвыборного штаба Олег Медведев.

Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В этот же день, в соответствии с законом о выборах президента, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении.

"Петр Порошенко придет на дебаты 19 апреля, поскольку этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион, а норма закона предполагает участие в дебатах на Общественном ТВ, и требование закона является приоритетом. Не исключено, что Порошенко сможет придти и 19 апреля на НСК "Олимпийский", но только в то время, когда он будет свободен от выполнения от своих обязанностей", — сказал Медведев на брифинге в понедельник.

По его словам, приглашение Порошенко провести дебаты 14 апреля на стадионе "остается в силе".

Зеленский принял предложение Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. Однако он поставил условие, чтобы они состоялись на самом большом стадионе Киева — НСК "Олимпийский", а кандидаты прошли проверку на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Порошенко согласился. При этом ЦИК Украины сообщил, что по законодательству дебаты должны пройти в Общественной телекомпании, однако кандидаты могут за свой счет провести альтернативные дебаты.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Зеленский и Порошенко.