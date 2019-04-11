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Порошенко обвинил Россию в атаке на выборы президента Украины 

Lenta.ru + ещё 43 18 минут назад
Фото: Reuters
Украина не смогла полностью пресечь вмешательства России в выборы президента. Об этом заявил действующий глава государства Петр Порошенко, передает «РБК-Украина».
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Президент указал, что последствия этого влияния необходимо проанализировать, и назвал нынешнюю избирательную кампанию на Украине уникальной. Конкретных примеров вмешательства и других деталей Порошенко не привел.
Отмечается, что ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала о том, что в социальных сетях накануне выборов активизировались российские спецслужбы, которые пытаются манипулировать электоральными настроениями.
29 марта СБУ объявила о ликвидации экстремистских группировок, контролируемых Россией. По версии следствия, спецслужбы из Москвы создали собственные формирования Украинской повстанческой армии (УПА, движение запрещено в России) за рубежом и Украинской национальной армии (УНА) на территории Украины.
Ранее, 22 марта, СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова. Для этого якобы был завербован местный житель, которому в Москве выдали бомбу мощностью 600 граммов тротила, инструкции и 15 тысяч долларов.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский получил более 30 процентов голосов, Порошенко — в два раза меньше. Второй тур намечен на 21 апреля. Согласно последним данным соцопросов, лидер предвыборной гонки по популярности опережает действующего президента на 30 процентов — за него готовы проголосовать около половины избирателей.
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Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Украинская повстанческая армия , СБУ , РБК-Украина
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