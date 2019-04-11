Порошенко обвинил Россию в атаке на выборы президента Украины

Президент указал, что последствия этого влияния необходимо проанализировать, и назвал нынешнюю избирательную кампанию на Украине уникальной. Конкретных примеров вмешательства и других деталей Порошенко не привел.

Отмечается, что ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала о том, что в социальных сетях накануне выборов активизировались российские спецслужбы, которые пытаются манипулировать электоральными настроениями.

29 марта СБУ объявила о ликвидации экстремистских группировок, контролируемых Россией. По версии следствия, спецслужбы из Москвы создали собственные формирования Украинской повстанческой армии (УПА, движение запрещено в России) за рубежом и Украинской национальной армии (УНА) на территории Украины.

Ранее, 22 марта, СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова. Для этого якобы был завербован местный житель, которому в Москве выдали бомбу мощностью 600 граммов тротила, инструкции и 15 тысяч долларов.