Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России

На Украине декоммунизацию собрались продолжить «деколонизацией»

Украинский институт национальной памяти разрабатывает законопроект, по которому должны быть переименованы юридические лица, своими названиями «популяризующими Российскую империю», заявил глава института Владимир Вятрович.

Он отметил, что ведомство работает над законодательными инициативами, чтобы после декоммунизации «начался процесс деколонизации», передает РИА «Новости».

«Мы свидетели того, что появляются разного рода бренды, которые тоже используются для популяризации российско-имперского прошлого на Украине», — сказал Вятрович.

По его словам, нужно не только переименовывать топонимы, но и компании. Каких-либо примеров он не привел.

Он добавил, что законопроект предполагает переименование топонимов, которые имеют отношение к Российской империи. В том числе под переименование могут попасть улицы в честь российских писателей. В документе планируется прописать и необходимость переименования топонимов, которые названы в честь российских объектов.

Вятрович выразил надежду, что законопроект будет представлен через несколько месяцев, а Верховная рада будет содействовать постепенному отдалению «от российско-имперского прошлого».

Напомним, в апреле 2015 года Верховная рада приняла закон, запрещающий публичное использование и пропаганду коммунистической и национал-социалистической символики в стране, а также признающий эти режимы преступными. В феврале 2018 года на Украине заявили, что декоммунизация почти завершена. По всей Украине переименовывали города, улицы, области и различные объекты инфраструктуры. В том числе демонтировали почти 2,5 тыс. памятников, из них свыше 1,3 тыс. монументов Владимиру Ленину.