Зеленского пристрелят, Порошенко разорвут. Эксперты о будущих дебатах на «Олимпийском»

Владимир Зеленский и Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко твердо намерены встретиться лицом к лицу в ходе дебатов на столичном стадионе «Олимпийский». Опрошенные изданием Украина.ру эксперты полагают, что риски при проведении мероприятия для претендентов на высшую государственную должность не перевешивают возможные выгоды

Эпопея с заочным обсуждением будущих дебатов избирательными штабами Порошенко и Зеленского длилась всю прошлую неделю и продолжилась в понедельник, 8 апреля.

Ранее лидер партии «Слуга народа» заявил, что приглашает своего оппонента провести дебаты не в телестудии, а на 70-тысячном НСК «Олимпийский» в Киеве. В ответ Порошенко сказал, что принимает вызов и готов дискутировать со своим соперником хоть в цирке.

Все это время стороны никак не могут прийти к согласию по поводу даты мероприятия. Со слов Порошенко, он будет ждать Зеленского 14 апреля на стадионе для участия в дебатах, в то время как победитель первого тура обозначил, что согласен лишь на 19 апреля. По закону должны пройти теледебаты на общественном ТВ.

В ответ действующий президент заявил, что готов дебатировать со своим визави как 14-го, так и в последнюю пятницу перед выборами.

При этом до сих пор не ясно, на каких условиях пройдут дебаты, по какому принципу будет осуществляться допуск людей на трибуны и, главное, — кто сможет гарантировать безопасность как для публики, так и для кандидатов при проведении такого необычного мероприятия.

Пуля для Зеленского

Эксперт в сфере безопасности Александр Жилин рассказал, что при проведении дебатов на многотысячном стадионе практически невозможно избежать рисков, которые характерны для массовых мероприятий, а политическая подоплека лишь усиливает их в разы.

При этом не спасет даже то, что сторонников обоих кандидатов могут развести по разным трибунам и минимизировать возможные контакты между ними.

«Даже самая лучшая работа специальных служб не дает гарантий, что шоу не закончится плачевно. Если на трибунах начнется бойня, то количество жертв может быть чудовищным», — отметил Жилин.

Эксперт полагает, что в случае каких-либо провокаций Порошенко и Зеленский примутся обвинять друг друга в их организации.

По его словам, эти дебаты станут «безумно тяжелым мероприятием» для правоохранительных органов и спецслужб, которым будет крайне затруднительно гарантировать безопасность главных участников этого действа.

Учитывая зашкаливающую ненависть украинцев к Порошенко, его могут просто разорвать за все то, что он сделал со страной, считает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности.

Что же касается Зеленского, то против него могут устроить провокации сторонники действующего главы государства. Гаранту конституции будет крайне выгодно, если его оппонент, лидер всех рейтингов, получит пулю в лоб, считает Жилин.

В целом, по мнению специалиста, решение провести дебаты на стадионе не выдерживает никакой критики.

Клоунада для снижения явки

Вся история с дебатами затеяна для того, чтобы окончательно подменить предвыборную борьбу клоунадой и тем самым сыграть на понижение явки во втором туре, уверен политтехнолог Сергей Слободчук.

По его мнению, даже если эти дебаты состоятся, то они за столь малое количество оставшегося до выборов времени не успеют никак сказаться на рейтингах кандидатов.

Эксперт полагает, что в низкой явке заинтересован в первую очередь Порошенко, чей электорат пригонят голосовать при любых раскладах. Несмотря на это, перспектива такого развития событий не слишком волнует команду Зеленского, которая имеет, кроме официального, еще и второй, теневой избирательный штаб.

«У Зеленского есть несколько штабов. То, что нам сейчас показывают, — это не штаб, а юморина КВН. Информации о том, как работает реальный штаб, — ноль. Но, вероятно, они рассчитывают на что-то другое», — сказал Слободчук.

Что бы ни говорили некоторые комментаторы, продолжил политтехнолог, явка на эти выборы была и так небольшая. Он уточнил, что по сравнению с 2014 годом она повысилась всего на 3%, а средняя явка на президентские выборы составляет около 70%.

«При этом число избирателей по сравнению с 2014 годом не изменилось. Как было около 29 млн, так и осталось. В условиях войны и всего остального это невозможно. Значит, эти голоса "дорисовали"», — считает эксперт.

Слободчук заключил, что в нынешней ситуации определяющими факторами конечного исхода выборов будут не дебаты, а формирование «сеток» подкупа, создание коалиций, использование админресурса и умение отстаивать свой результат.

Третья сила

Сценарий массовых беспорядков на дебатах не выгоден ни одному из кандидатов в президенты Украины, утверждает политолог Руслан Бортник.

Эксперт допускает, что риски подобного исхода дебатов существуют, однако если это кому-то и интересно, то только лишь силам, которые стоят за проигравшими кандидатами. А они есть и на западе, и на востоке страны, уверен он.

По его словам, Зеленский настаивает на подобном формате дебатов потому, что ему ближе стадионная атмосфера.

«Это его среда обитания. Там будет много простых людей, для которых риторика Зеленского ближе. Ему будет комфортнее, чем Порошенко. На предвыборных митингах президента другая атмосфера», — заявил Бортник.

Команде президента будет сложнее смоделировать ситуацию на этом событии: повлиять на работу ведущих, вопросы СМИ и т.д. По этой причине Порошенко может в итоге и не явиться на дебаты, заключил эксперт.

Тем не менее, если зрителям все же повезет увидеть дискуссию двух политиков, то они смогут благодаря этому прояснить для себя программы кандидатов, а также, например, оценить, насколько изменилась риторика Порошенко после проигрыша в первом туре.

Поменять ход кампании дебаты смогут, радикально развернуть ее — нет, подвел итог Бортник.