«Дебаты про дебаты». Состоится ли «шоу века» на Украине?

Украинский ЦИК призвал кандидатов провести дебаты в телеэфире, а не на киевской арене «Олимпийский». Зеленский уже заявил, что настаивает на дебатах на стадионе 19 апреля

Центризбирком Украины потребовал от Петра Порошенко и Владимира Зеленского провести дебаты в телевизионной студии. Там подчеркнули, что дебаты — это официальное мероприятие, которое в соответствии с законом должно проходить в студии Общественного телевидения страны.

Ранее оба кандидата в президенты Украины договорились встретиться на киевском стадионе «Олимпийский» в присутствии зрителей. Правда, дата пока под вопросом. Изначально ожидалось, что дебаты пройдут 19 апреля. Но потом Порошенко предложил встретиться раньше — вечером в воскресенье, 14 апреля, за неделю до второго тура. Правда, Зеленский выступил против этой даты: он настаивает на проведении дебатов именно 19 апреля. По словам Порошенко, стадион не лучшее место для дебатов, но он согласен на условия Зеленского.

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— Дебаты в студии — это больше его формат, он более статичен и академичен, в отличие от стадионного, который более динамичен, и это, конечно, в пользу Зеленского. Но ЦИК не регулирует формат дебатов, как и в законе не прописана обязательность дебатов. Это возможно, если сейчас Верховная рада примет какой-то закон и президент его быстро подпишет, но я сомневаюсь, что на этой неделе Рада примет такой закон. Дебаты могут быть обязательными, но формат и модератор обговариваются сторонами. В данном случае дебаты даже не являются обязательными. Если не согласится та или иная сторона на дебаты, и что, исключать из избирательной гонки? Я не думаю, что в телевизионном формате будут дебаты.

— Зеленский не согласится на телестудию?

— Конечно, нет. А зачем ему? Вообще, дебатов не будет. Это все дебаты про дебаты. Зеленскому они невыгодны, да и Порошенко тоже. Если в стадионном формате, он может проиграть, но вообще это его не спасет.

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— Президент Путин с самого начала этой истории был и оставался сторонником серьезного диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, все-таки главное — это не диалог с Москвой, ибо Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт, и этот конфликт могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом.

— Значит ли это, что переговоров между президентами двух стран после выборов по этому вопросу не будет?

— Нет, вовсе не значит. Вы знаете, что в целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, разукрасить диверсиями и так далее. В этом случае, вы также знаете, реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная. Но при этом президент Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня.

В украинских СМИ и соцсетях предстоящие дебаты уже назвали «шоу века». Пишут, что среди желающих купить билеты есть даже граждане Германии и Великобритании. В сети уже есть предложения, но это уловки мошенников: руководство киевского «Олимпийского» о старте продаж не объявляло. Более того, на прошлой неделе там говорили, что заявку на проведение дебатов на стадионе может подать либо ЦИК, либо национальное телевидение. Пока заявок не поступало.

Между тем оба кандидата уже заочно поспорили, как достичь мира на востоке страны, в интервью телеканалу «Украина». Зеленский представил свой план по Донбассу: прекращение огня, возобновление соцвыплат жителям, в частности пенсий, и прямые переговоры с Владимиром Путиным.

Заявлениям Зеленского слабо верит журналист из Донецка Александр Наумов . По его мнению, высказывания политика — это популизм, который срабатывает на определенный электорат на Украине, но никак не касается ДНР и ЛНР. Риторика Зеленского по Донбассу не сильно отличается от того, что говорит Порошенко, продолжает Александр Наумов:

«За эти пять лет жизнь в наших республиках оказалась оторвана от Украины, и те процессы, которые происходят на Украине, задевают нас только в том случае, когда нас обстреливают. Те люди, которые находятся по ту сторону границы от нас, совершенно не понимают те реалии, которые возникли на протяжении этих пяти лет. У них страна идет в НАТО, у нас же все совершенно по-другому. Зеленский может обещать все что угодно, но не факт, даже если он захочет что-то внедрить, что ему дадут это сделать».

Житель ДНР Роман тоже не верит, что инициативы Зеленского по Донбассу способны изменить ситуацию:

«По факту, я и мое окружение, никто себя не считает частью Украины уже давно. Я, конечно, всеми конечностями за то, чтобы выплатили, потому что должны очень много, но я мало в это верю. Живем и живем, по сравнению с 2014 годом потихоньку все идет на лад. Какие бы ни были его, предположим, благие намерения, но я очень сомневаюсь, что что-то как-то изменится».

Такого же мнения придерживается журналист из Мариуполя Николай Лесогор:

«Кто такой Зеленский? Если действующий президент, который имеет оружие, власть, не в силах это сделать, если международное совещание проходит и не в силах, то как может человек, занимающийся шоу-бизнесом, остановить войну? Это обычный спектакль, который он привык устанавливать. Еще не факт, что он пройдет».

Может быть, с Зеленским что-то изменится, надеется жительница города Лиман Наталья:

«Если честно, я не знаю, как это комментировать. Одно могу сказать, что с Порошенко хорошо не было. Все пять лет все его обещания, которые он давал и по поводу прекращения войны, и по поводу курса доллара — в общем, все, что он обещал, он не выполнил. Может быть, с человеком, который не заангажирован в политике, что-то получится. Мы сейчас как на пороховой бочке: и там плохо, и здесь не знаем, что будет. Если честно, я симпатизирую больше Зеленскому. Лучше Зеленский, чем такая жизнь, как сейчас».

Порошенко заявил, что в ближайшее время, сразу после выборов, Украина проведет заседание «нормандского формата», в том числе по вопросу введения миротворцев в Донбасс.

«Сейчас мы едем в Берлин. Есть заявление наших партнеров, что срочно будет восстановлена деятельность «нормандского формата», — сказал Порошенко.

Правда, в Кремле это не подтверждают.