Неожиданно: Зеленский побил рекорд на Украине

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Установил рекорд: Зеленский стал лидером среди избирателей всех возрастов 

Рамблер 27 минут назад
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, занявший первое место по итогам первого тура, стал лидером среди избирателей почти всех возрастных категорий.
Об этом свидетельствуют результаты exit poll фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», пишет «Взгляд».
Согласно результатам опроса, опубликованных на сайте фонда, за Зеленского в первом туре президентских выборов проголосовали 57% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет; 45% избирателей в возрасте от 30 до 39 лет; 36% избирателей в возрасте от 40 до 49 лет.
За действующего президента страны Петра Порошенко свои голоса отдали 14% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет; 17% — от 30 до 39 лет и 18,5% — от 40 до 49 лет.
При этом избиратели старше 60 лет отдали предпочтение лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко: ее поддержали 19% проголосовавших. У Порошенко в этой возрастной категории — 18%, у Зеленского — 12,5%.
Среди опрошенных с высшим образованием за Зеленского проголосовали 31%, за Порошенко — 22%.
В ходе проведения национального exit poll 31 марта были опрошены 19 тысяч 453 избирателя на 400 избирательных участках во всех регионах Украины.
Комментарии119
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подкуп и давление: Порошенко может «победить»62
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России5
«Кто проголосует за Зеленского, будет гореть в аду»107
«Я лежу»: Кикабидзе отказался от похорон Данелии27
Лукашенко назвал победителя украинских выборов143
Видео
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Подкуп и давление: Порошенко может «победить»
Украина В мире
Волочкова высмеяла Собчак и восхитилась Малаховым
Шоу-бизнес Статьи
Неожиданно: Зеленский побил рекорд на Украине
Украина В мире
«Опосредованный диалог»: Кремль о встрече Путина с отравленным «Новичком»
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным новую военную операцию
Политика Армия
«Я лежу»: Кикабидзе отказался от похорон Данелии
Общество В мире
Лукашенко назвал победителя украинских выборов
В мире СНГ
«Банальности»: Соловьев разнес Познера за «правду»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение