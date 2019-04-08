Неожиданно: Зеленский побил рекорд на Украине

Установил рекорд: Зеленский стал лидером среди избирателей всех возрастов

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский , занявший первое место по итогам первого тура, стал лидером среди избирателей почти всех возрастных категорий.

Об этом свидетельствуют результаты exit poll фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», пишет «Взгляд».

Согласно результатам опроса, опубликованных на сайте фонда, за Зеленского в первом туре президентских выборов проголосовали 57% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет; 45% избирателей в возрасте от 30 до 39 лет; 36% избирателей в возрасте от 40 до 49 лет.

За действующего президента страны Петра Порошенко свои голоса отдали 14% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет; 17% — от 30 до 39 лет и 18,5% — от 40 до 49 лет.

При этом избиратели старше 60 лет отдали предпочтение лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко : ее поддержали 19% проголосовавших. У Порошенко в этой возрастной категории — 18%, у Зеленского — 12,5%.

Среди опрошенных с высшим образованием за Зеленского проголосовали 31%, за Порошенко — 22%.

В ходе проведения национального exit poll 31 марта были опрошены 19 тысяч 453 избирателя на 400 избирательных участках во всех регионах Украины.