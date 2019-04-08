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Политолог: украинской «Бабе-яге» пора поставить диагноз 

РИА Новости 34 минуты назад
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами". Запись эфира опубликована в YouTube.
«Рабы либо оккупанты»: экс-депутат оскорбила русскоязычных украинцев
Отвечая на вопрос, как научить украинцев разговаривать на государственном языке, экс-депутат заявила, что для этого необходимо запретить работать и получать образование гражданам Украины, не знающим украинского языка.
"И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать", — заявила экс-депутат.
Политолог, экономист Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал это предложение.
"Вообще-то комментировать заявления сумасшедших должны доктора. Фарион, конечно, известная личность — в этом плане она умеет обратить на себя внимание, столько в ее высказываниях яда по отношению к ее же согражданам. Это такая яркая "Баба-яга", которая в любое время и при любых обстоятельствах "против" — она всегда против русского языка и людей, которые на нем говорят", — отметил Александр Дудчак.
Он считает, что наличие в стране не одного, а нескольких языков является не недостатком, а конкурентным преимуществом.
"Называть "рабами" соотечественников, которые говорят на другом языке — это как минимум странно. На Украине всегда было двуязычие, оно было ее конкурентным преимуществом, потому что давало доступ к культуре сразу двух народов. А также помогало в какой-то степени, например, и в изучении других славянских языков. И хотелось бы, чтобы тем, кто предлагает уничтожить один из языков, на которых говорят на Украине, поставили, наконец, правильный диагноз. Но сейчас, очевидно, это не представляется возможным", — сказал Александр Дудчак.
Фарион известна агрессивными высказываниями о русскоязычных украинцах. Ранее политик заявляла, что русский язык — это "язык оккупантов", а украинцев необходимо "приучать" использовать в публичном пространстве только государственный язык. Кроме того, она призывала сограждан "ломать челюсти" русскоговорящим жителям Украины.
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Украина , Видео , В мире
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