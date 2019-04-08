Эксперт: Одесский губернатор открыто пошел против Порошенко

«Это первый мне известный в истории Украины случай, когда губернатор открыто пошел против решения президента», — сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев . Так он прокомментировал отказ одесского губернатора Максима Степанова покинуть свой пост по приказу Порошенко.

«Степанов заявил, что президент предлагал написать заявление об отставке, что он не видит причин уходить с поста, заявление подписывать отказался и намерен продолжать исполнять свои обязанности», — отметил руководитель издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Напомним, что в понедельник на сайте президента Украины был опубликован указ об увольнении Степанова с должности главы Одесской областной госадминистрации. Другим указом Порошенко назначил первого замглавы области Сергея Паращенко врио главы региона. Однако Степанов заявил, что никаких заявлений об отставке он не писал, а Порошенко вышел за полномочия президента, записанные в Конституции.

Источник в центральном избирательном штабе Порошенко сообщил, что Степанов и еще трое чиновников будут отправлены в отставку из-за результатов президентских выборов в регионе — в Одесской области с серьезным отрывом победил Владимир Зеленский

«С учетом того, что это первый случай подобной ситуации в истории украинского местного самоуправления, то прогнозы строить сложно. Аналогии нет: губернатор открыто пошел против решения президента, — отмечает Ткачев. — Это очень неприятный сигнал для Порошенко, потому что он теряет управляемость, теряет авторитет. Это может закончиться очень плачевно. В первую очередь возникает вопрос, сможет ли команда Порошенко в этой ситуации провести выборы так, как она хочет их провести».

Кроме того, киевская власть продемонстрировала пренебрежение украинским законодательством.

«По закону, действительно, президент не имеет право уволить губернатора без представления от кабинета министров, — сказал Ткачев. — Следующее заседание кабмина у нас в среду, возможно — будут вынесены определенные решения по этому поводу, а возможно и нет».

Дело в том, что между Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом далеко не безоблачные отношения, отмечает Ткачев.