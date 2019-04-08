Подкуп и давление: Порошенко может «победить»

Главред (Украина): кто бы не победил, Украину ждет политический кризис

Порошенко может «победить» только благодаря массовым фальсификациям, подкупу и административному давлению. Его победа не будет признана большей частью Украины, поэтому страна вступит в перманентный политический кризис.

Порошенко будет вынужден продолжать узурпировать власть и в конце концов будет смещен с помощью народных бунтов, которые профинансируют противники Порошенко.

Если же победит Зеленский, то через полтора-два года начнется кризис несбывшихся ожиданий и невыполненных обещаний. Зеленский будет слабым президентом и через некоторое время его слабость приведет к политическому хаосу. Допускаю его досрочную вынужденную отставку и переход к парламентской форме правления. Но пройдет это через крайне опасный политический кризис.

Все происходящее — есть лишь следствие того, что в Украине не формируется необходимая для демократии политическая культура общества и соответствующая ей партийная структура. Проблема в архаичном сознании общества.