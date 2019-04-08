Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главред (Украина): кто бы не победил, Украину ждет политический кризис 

ИноСМИ 1 час назад
Порошенко может «победить» только благодаря массовым фальсификациям, подкупу и административному давлению. Его победа не будет признана большей частью Украины, поэтому страна вступит в перманентный политический кризис.
Зеленский стал лидером почти во всех возрастных группах в первом туре выборов
Порошенко будет вынужден продолжать узурпировать власть и в конце концов будет смещен с помощью народных бунтов, которые профинансируют противники Порошенко.
Если же победит Зеленский, то через полтора-два года начнется кризис несбывшихся ожиданий и невыполненных обещаний. Зеленский будет слабым президентом и через некоторое время его слабость приведет к политическому хаосу. Допускаю его досрочную вынужденную отставку и переход к парламентской форме правления. Но пройдет это через крайне опасный политический кризис.
Все происходящее — есть лишь следствие того, что в Украине не формируется необходимая для демократии политическая культура общества и соответствующая ей партийная структура. Проблема в архаичном сознании общества.
Последние новости
НАТО в Черном море, но Украине нечему радоваться Финский эксперт знает, кто сменит Путина? (Ilta-Sanomat) Норвегия сдалась и нарушила бойкот России (VG)
Комментарии60
Украина , Видео , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России13
«Такой у нас климат»: москвичи замерзнут
«Я лежу»: Кикабидзе отказался от похорон Данелии30
Лукашенко назвал победителя украинских выборов143
Надо вернуть Россию: В Европе соскучились по Москве69
Видео
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Подкуп и давление: Порошенко может «победить»
Украина В мире
Волочкова высмеяла Собчак и восхитилась Малаховым
Шоу-бизнес Статьи
Неожиданно: Зеленский побил рекорд на Украине
Украина В мире
«Опосредованный диалог»: Кремль о встрече Путина с отравленным «Новичком»
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным новую военную операцию
Политика Армия
«Я лежу»: Кикабидзе отказался от похорон Данелии
Общество В мире
Лукашенко назвал победителя украинских выборов
В мире СНГ
«Банальности»: Соловьев разнес Познера за «правду»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение