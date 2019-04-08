Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы

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«Это клоунада»: Тимошенко подвергла критике дебаты Зеленского и Порошенко 

Рамблер + ещё 5 26 минут назад
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала «ликвидировать бесконтрольность президента» на Украине, пишет «Украина.ру».
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Комментируя результаты первого тура президентских выборов, Тимошенко заявила, что многим украинцам смотреть на них «очень горько».
«Я знаю, что эта клоунада, это шоу, это принижение страны минимум половине людей в Украине не то что не нравится, а не может быть воспринята в принципе», — сказала она.
Тимошенко призвала «не дать разделить общество на куски» и предложила депутатам Верховной рады в срочном порядке «восстановить Конституцию Украины, восстановить балансы и противовесы, которые нужны для страны».
«Прежде всего хочу обратиться к Верховной Раде с призывом безотлагательно одобрить те законы, которые смогут ликвидировать бесконтрольность любого президента», — сказала лидер «Батькивщины».
Она предложила парламентариям принять закон о временных следственных комиссиях (ВСК) для контроля над президентом и силовыми структурами и одобрить изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности с президента, судей и депутатов.
Кроме того, Тимошенко призвала проголосовать за законы о референдуме, об отзыве депутатов и партий из Рады, а также об отзыве представителей местного самоуправлении в случае нарушения ими законов.
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Украина , Видео , В мире
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