Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы

«Это клоунада»: Тимошенко подвергла критике дебаты Зеленского и Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала «ликвидировать бесконтрольность президента» на Украине, пишет «Украина.ру».

Комментируя результаты первого тура президентских выборов, Тимошенко заявила, что многим украинцам смотреть на них «очень горько».

«Я знаю, что эта клоунада, это шоу, это принижение страны минимум половине людей в Украине не то что не нравится, а не может быть воспринята в принципе», — сказала она.

Тимошенко призвала «не дать разделить общество на куски» и предложила депутатам Верховной рады в срочном порядке «восстановить Конституцию Украины, восстановить балансы и противовесы, которые нужны для страны».

«Прежде всего хочу обратиться к Верховной Раде с призывом безотлагательно одобрить те законы, которые смогут ликвидировать бесконтрольность любого президента», — сказала лидер «Батькивщины».

Она предложила парламентариям принять закон о временных следственных комиссиях (ВСК) для контроля над президентом и силовыми структурами и одобрить изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности с президента, судей и депутатов.

Кроме того, Тимошенко призвала проголосовать за законы о референдуме, об отзыве депутатов и партий из Рады, а также об отзыве представителей местного самоуправлении в случае нарушения ими законов.