Гражданскую войну на Украине разжигают священники

«Все, кто проголосуют за клоуна Зеленского, будут гореть в аду». Это вовсе не единственный подобный призыв, прозвучавший недавно из уст одного из представителей так называемой ПЦУ — «церкви Порошенко». Украинские священнослужители, которые, казалось бы, должны проповедовать мир и согласие, призывают сограждан к мечу и топору.

Наверняка многие читатели смотрели замечательную комедию «Квартала И» «День выборов» и помнят один из самых смешных моментов этого фильма — попытку посадить команду кандидата Игоря Цаплина в карантин под предлогом холеры. Тогда на защиту политтехнологов встал прибившийся к ним по дороге ряженый батюшка:

— Ты-ы-ы! Подле-е-ец! Поднял руки на божьих людей! Я щас тебя заочно отпою! Прокляну! Щас мое кадило разгорится. И будешь ты, майор, гореть в геенне огненной… аж до Страшного Суда! — кричал он ошеломлённому таким напором майору милиции.

Однако больше это не комедия. «Все, кто проголосуют за клоуна Зеленского [шоумен Владимир Зеленский вместе с действующим президентом Украины Петром Порошенко вышли во второй тур выборов — прим. ВЗГЛЯД], будут гореть в аду. Аминь и Богу слава!» — написал в facebook протоиерей Пётр Зинич. Правда, потом опомнился и удалил свой комментарий, но интернет тем и хорош, что помнит всё.

Протоиреев, конечно, много, однако Зинич среди них приметен, ведь последние 27 лет он служит во Владимирском соборе. С декабря прошлого года это один из храмов новосозданной ПЦУ — никем не признанной «церкви» Порошенко и Варфоломея. Долгое время этот собор был главным раскольничьим храмом Киева. Да и сам Зинич за это время успел обрасти званиями, регалиями, наградами. К тому же мысли свои этот «священник» облёк в такую непримиримую форму, что это не могло не привлечь внимания общественности.

В Писании сказано: «Блаженны миротворцы». А тут ведь не просто и близко нет никакого миротворчества — человек в рясе священника откровенно натравливает одних украинцев на других. Впрочем, тех, кто внимательно следит за Украиной и тамошним бедламом, такие анафематствования нисколько не удивят.

Кровожадные батюшки

«Пусть не радуются враги, что падают [мёртвыми] наши лучшие из лучших. За каждого нашего лягут их десятки», — грозил капеллан УГКЦ (Украинская греко-католическая церковь, униаты — Авт.) Николай Зализняк на похоронах одного из боевиков «Правого сектора» в сентябре 2014 года.

Но УГКЦ — это, конечно, особый случай, а их капелланы подавно. Ещё один (Николай Мединский) в 2017 году откровенничал на радио о том, как он пишет свои проповеди: «Например, если я привожу цитату из Евангелия, то потом я соединяю ее с цитатой идеологов украинской национальной идеи, и наоборот… придет время, когда один на Западе скажет „Слава Украине“ и миллионы на Востоке — „Героям слава“.

»Киевский патриарх» (даже у Варфоломея уже плюнули: называйся как хочешь) Филарет пошёл ещё дальше. «Дух в украинских добровольческих батальонах сильный, но нам не хватает современного оружия… Мы можем и сами выпускать вооружение, но сейчас мы просим помочь нам защитить свою территориальную целостность», — пояснял он американцам в феврале 2015 года. Тогда Филарет в составе делегации украинских политиков посетил США с просьбами ускорить предоставление Украине летального вооружения. Встречался с сенаторами, в частности, с покойным Маккейном.

Оружие дали, правда сам же Маккейн потом удивлялся — как это так? Украина активно оружие экспортирует, но при этом просит его у США.

Ещё один яркий украинский священник (опять-таки УГКЦ) — Михаил Арсенич, одна из его воскресных проповедей получила широкое распространение во времена евромайдана. «Сегодня мы реально способны на революцию. Терпели ли бы вояки УПА сегодня табачников и януковичей?! Только атентатом [Атентат — теракт в отношении высокопоставленных чиновников — прим. ВЗГЛЯД] можно вести борьбу! С врагом не может быть другого разговора, кроме разговора пуль. С врагом не может быть другого языка, кроме шума леса — шума удавок, на которых повиснут коммунисты . Шум, который к каждому нашему сердцу взывает — возьми в руки оружие и отбрось страх. Не время бояться! Мы двадцать лет ждем».

Впрочем, получается так: слова громче у греко-католиков, но с 2014 года они отобрали только один храм УПЦ. У раскольников со словами не так цветисто, зато с делами полный порядок. Ведь именно они разожгли гражданское противостояние даже среди верующих. Ещё в 2017 году тогда ещё «Киевский патриархат» подписал соглашение о совместных действиях с «Правым сектором» — последний обязался поставлять дуболомов для отжима понравившихся раскольникам храмов.

Вообще Западная Украина — общество очень закрытое. Известна поговорка родом ещё из XIX века: «Свій до свого по своє» («Свой к своему за своим»). Руководствуясь этим принципом украинские бизнесмены пытались выживать, противостоять польскому капиталу. Поэтому увидеть слёзы сельской тётеньки родом из Тернопольской или Ивано-Франковской области («Это же наша православная вера, за что они так с нами?») на самом деле дорогого стоит. Ведь тётенька не просто за свою веру стоит, она идёт за эту веру на конфликт с односельчанами, с которыми прожила бок о бок полсотни лет.

Многие годы такое здесь было делом немыслимым. Последним серьёзным конфликтом, когда сосед соседа убивал, была Волынская резня. И вот теперь её призрак вновь маячит над Украиной. Но возможно ли, чтобы к ножу и топору звали священники?

Проповедь с мачете

Очень даже. Такое уже было.

13 лет назад, ещё во времена ЖЖ, пользователь di-mur опубликовал пронзительный рассказ о том, как однажды ему довелось пересечься на работе с миссис Мбенге — представительницей народа хуту. «Когда в соседней деревне хуту убили всех мужчин-тутси, женщины с детьми прибежали к нашей деревне. Их встретил католический священник, наш священник, он сказал, что все должны собраться и идти в церковь, в церкви все будут в безопасности… Он открыл двери храма, там было темно, женщины-тутси вошли туда и увидели мужчин-хуту с ножами и мачете. Священник сказал: начинайте! — и мужчины начали убивать…».

Пост был написан по случаю — за пару дней до его написания стало известно, что священник Атаназа Серомба был приговорён к 15 годам заключения за организацию той резни (через пару лет выйдет, если ещё жив). Организацию, которая случилась, разумеется, не на пустом месте. Никто уже не узнает, сколько времени Серомба под видом воскресных проповедей склонял прихожан к необходимости массовых убийств (Серомба так и не признал себя виновным).

В деревне миссис Мбенге нашли свою смерть порядка 2000 беженцев, а всего в Руанде — от 500 тысяч до одного миллиона человек. Отсюда ещё один вопрос без ответа: сколько было таких священников?

В таких случаях наше сознание обычно делает нам скверную услугу. Отрицать очевидное нельзя. Но это слишком большой стресс. Поэтому моментально возникает защитное: «О, это далеко и в отсталой Руанде, у нас такого быть не может».

Ни расстояние, ни приобщённость к плодам цивилизации не имеют никакого значения для толпы людей с мачете в руках. Давно известно, что интеллект толпы усредняется до уровня самого недалёкого её представителя. А если уж нетерпимость и ненависть проповедуются священниками, то ждать можно всего и удивляться ничему не следует.

Собственно, и ждать не нужно: гражданской войне на Украине недавно минуло пять лет. Просто в пределах ООС (бывшая АТО) она ведётся в острой фазе, а на остальной территории редуцирована до выборов — её несмертельной и социально приемлемой формы.

…Даже интересно, почему вдруг именно священникам УГКЦ и «ПЦУ» так не терпится превратить выборы в натуральную войнушку? Надеются на отпеваниях больше заработать?