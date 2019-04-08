Зеленского сравнили с Трампом на Западе

«Тактику Зеленского можно сравнить с тактикой президента Трампа. Они оба превратили свою знаменитость в политическую карьеру и нашли необычные способы распространить свои взгляды», — пишет издание.

По мнению журналистов, шоумен, в отличие американского президента, действует гораздо осторожнее и более терпим к окружающим.

В то же время журналисты отметили, что Зеленский, прежде всего, комик, а не политик. По их словам, доверие к нему может вырасти после дебатов с действующим украинским лидером Петром Порошенко , но только в том случае, если шоумен сможет внятно представить свое видение будущего Украины.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты 3 апреля. Шоумен поставил действующему президенту условие: они оба должны пройти проверку на наличие в крови наркотиков и алкоголя. Оппоненты уже прошли все проверки и встретятся на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Стоимость организации дебатов оценили в 1 млн долларов.