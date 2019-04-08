Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт

"Лишили вы меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм", — сказал Саакашвили.

По его словам, у Порошенко достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы "поступить по закону".

Он также добавил, что с ним на Украине поступили "подло и незаконно".

Ранее сообщалось, что Саакашвили назвал условие возвращения на Украину.