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Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт. Об этом сообщает "Украинская правда".
"Лишили вы меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм", — сказал Саакашвили.
По его словам, у Порошенко достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы "поступить по закону".
Он также добавил, что с ним на Украине поступили "подло и незаконно".
Ранее сообщалось, что Саакашвили назвал условие возвращения на Украину.
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