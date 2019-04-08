Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети высмеяли Порошенко за попытку использовать молодежный сленг 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, попытавшегося использовать в общении с аудиторией молодежный сленг.
Ранее украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале несколько постов, обратившись при этом к подписчикам со словами "гайз" и "френды". После критики пользователей сообщения были отредактированы, а обращения заменены на более нейтральные слова.
"Порошенко в своем Telegram-канале начал использовать молодежный сленг — гайз, френды и так далее. Передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что это все конечно прекрасно, но ему уже нужно тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон", — написал Александр Волков.
"Гайз, это просто жалко", — сыронизировал Иван Яковина.
"Гайз, у меня все найс. Эта и другие песни Элджея (российский певец. — прим. ред.) в штабе Порошенко на повторе. Что дальше?" — пошутила Марина Шашкова.
"Гайз, когда Порошенко начнет публиковать шутки о власти в своем Telegram-канале, дайте знать", — отметил Михаил Ткач.
"Я не знаю, на какой помойке штаб Порошенко нашел себе политтехнологов, SMM-щиков, пиарщиков, но когда в официальном Telegram-канале президента появляются слова "гайз", "френды"… Вы серьезно?" — выразила недоумение пользователь @EvrikaValetta.
Последние новости
Захарова "отправила" Омеляна на танке штурмовать американскую Москву Умер режиссер Георгий Данелия Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Комментарии4
Украина , Видео , Интернет , Александр Волков , Петр Порошенко , Марина Шашкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский дал обещание по войне в Донбассе656
Опубликованы уникальные документы о битвах за Крым
Саакашвили попросил у Порошенко паспорт8
Клинцевич оценил шансы Украины «откатиться под Россию»5
Больной раком сенатор намерен стать президентом США
Видео
«Резко свернул в сторону и ускорил шаг»
Происшествия
«Использовать влияние»: к РФ обратились за помощью
В мире Азия
«До сих пор отхожу»: Волочкова о подлости Собчак
Шоу-бизнес Статьи
«Слабак не нужен»: Порошенко о новом президенте
В мире Статьи
«Я заболел»: Леонтьев сделал признание
Шоу-бизнес
«Любим тебя»: Алдонин показал видео выступления дочери
Шоу-бизнес
Бросили в воду: мужчину убили на Украине ради видео
Происшествия Украина
Назначена дата второго тура выборов на Украине
В мире Украина
«Россия вторглась в ЕС»
Армия
Понесли бы потери: в России оценили уход США из Ливии
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение