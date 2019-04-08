В Сети высмеяли Порошенко за попытку использовать молодежный сленг

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко , попытавшегося использовать в общении с аудиторией молодежный сленг.

Ранее украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале несколько постов, обратившись при этом к подписчикам со словами "гайз" и "френды". После критики пользователей сообщения были отредактированы, а обращения заменены на более нейтральные слова.

"Порошенко в своем Telegram-канале начал использовать молодежный сленг — гайз, френды и так далее. Передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что это все конечно прекрасно, но ему уже нужно тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон", — написал Александр Волков.

"Гайз, это просто жалко", — сыронизировал Иван Яковина.

"Гайз, у меня все найс. Эта и другие песни Элджея (российский певец. — прим. ред.) в штабе Порошенко на повторе. Что дальше?" — пошутила Марина Шашкова.

"Гайз, когда Порошенко начнет публиковать шутки о власти в своем Telegram-канале, дайте знать", — отметил Михаил Ткач.

"Я не знаю, на какой помойке штаб Порошенко нашел себе политтехнологов, SMM-щиков, пиарщиков, но когда в официальном Telegram-канале президента появляются слова "гайз", "френды"… Вы серьезно?" — выразила недоумение пользователь @EvrikaValetta.