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Зеленский пообещал сохранить курс Украины в НАТО и ЕС и защищать иностранные инвестиции 

ТАСС 7 апреля 2019
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский выступает за сохранение курса страны в НАТО и Евросоюз. Политик также готов работать над созданием благоприятного инвестиционного климата и обеспечить защиту иностранных вложений в экономику страны.
"Курс евроинтеграции и курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается его менять
Я за НАТО. Но для того, чтобы вступить, мы должны людям объяснить, что это безопасность страны", — сказал кандидат воскресенье в интервью на телеканале "Украина".
По словам Зеленского, в западных регионах Украины все уже знают о НАТО и определились с выбором, поэтому сейчас очень важно "достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины". При этом он уверен, что определяться с курсом нужно только путем референдума.
Кроме того, в стране, уверен политик, "должен появиться нормальны климат для инвестиций".
"Что касается бизнес отношений и экономических отношений с Западом, они ждут гарантий. Они считают, что с новым президентом у них появится гарантия", — добавил он.
Президент Украины Петр Порошенко 19 февраля подписал закон о внесении изменений в конституцию, чем закрепил формулировку о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Одновременно в статью о полномочиях президента была добавлена фраза, что он становится "гарантом стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО". Порошенко также использует идею о вступлении Украины в эти организации в качестве основного предвыборного лозунга.
В воскресенье ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов. Кандидат в президенты от парии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.
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Украина , В мире
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