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«Жду его»: Порошенко о дебатах с Зеленским на стадионе 

Рамблер + ещё 2 13 минут назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ждет Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Там должны состояться дебаты соперников перед вторым туром.
«14 апреля, в следующее воскресенье, я на республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов» — заявил Порошенко.
Он также пообещал, что если его переизберут на новый срок, то в его новой команде будет много молодежи.
«Будут существенные изменения в команде, будет много молодых людей», — пообещал Порошенко.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Гражданам страны предстоит сделать выбор между Зеленским и Порошенко.
Ранее сообщалось, что кандидат Зеленский готов пожать руку Порошенко, если проиграет ему во втором туре выборов президента.
Украина , Видео , В мире
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