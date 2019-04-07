Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ждет Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Там должны состояться дебаты соперников перед вторым туром.
«14 апреля, в следующее воскресенье, я на республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов» — заявил Порошенко.
Он также пообещал, что если его переизберут на новый срок, то в его новой команде будет много молодежи.
«Будут существенные изменения в команде, будет много молодых людей», — пообещал Порошенко.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Гражданам страны предстоит сделать выбор между Зеленским и Порошенко.
Ранее сообщалось, что кандидат Зеленский готов пожать руку Порошенко, если проиграет ему во втором туре выборов президента.