«Жду его»: Порошенко о дебатах с Зеленским на стадионе

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ждет Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Там должны состояться дебаты соперников перед вторым туром.

«14 апреля, в следующее воскресенье, я на республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов» — заявил Порошенко.

Он также пообещал, что если его переизберут на новый срок, то в его новой команде будет много молодежи.

«Будут существенные изменения в команде, будет много молодых людей», — пообещал Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Гражданам страны предстоит сделать выбор между Зеленским и Порошенко.

Ранее сообщалось, что кандидат Зеленский готов пожать руку Порошенко, если проиграет ему во втором туре выборов президента.