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Соратница Порошенко потребовала возбудить против Зеленского уголовное дело 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-спикер Верховной рады, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского из-за высказываний его героя в сериале "Слуга народа". Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По мнению Геращенко, Зеленский, исполняя в картине роль президента Голобородько, оскорбляет людей с инвалидностью, употребляя слова "олигофрены" и "дауны".
"Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе", — заявила вице-спикер.
При этом Геращенко подготовила запросы в ряд инстанций с просьбой дать оценку высказываниям героя Зеленского. Кроме того, она намерена обратиться к МВД Украины и возглавляющему его Арсену Авакову с требованием возбудить уголовное дело "по факту дискриминации кандидатом в президенты Зеленским людей с особыми потребностями, разжигании вражды".
"Употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство", — добавила она.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
"Слуга народа" — телевизионный сериал студии "Квартал 95" про школьного учителя, ставшего президентом Украины. Главную роль в картине исполняет Владимир Зеленский.
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Украина , В мире , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МВД , Верховная Рада
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