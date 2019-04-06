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Минздрав Украины прокомментировал сдачу анализов Порошенко и Зеленским 

RT на русском 1 час назад
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун прокомментировала ситуацию со сдачей анализов кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
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«На самом деле наилучшее место, которое может показать, есть ли долгосрочное злоупотребление или использование наркотиков, — это наш антидопинговый центр», — цитирует украинский «5 канал» Супрун.
По её словам, на Украине «это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета».
«То, что происходит в других лабораториях, я не могу комментировать, меня там не было, я не видела, как это происходило», — добавила Супрун.
Утром 5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.
Позднее украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента Украины пройти тест в WADA.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Кличко , Минздрав РФ , Всемирное антидопинговое агентство , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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