Минздрав Украины прокомментировал сдачу анализов Порошенко и Зеленским

«На самом деле наилучшее место, которое может показать, есть ли долгосрочное злоупотребление или использование наркотиков, — это наш антидопинговый центр», — цитирует украинский «5 канал» Супрун.

По её словам, на Украине «это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета».

«То, что происходит в других лабораториях, я не могу комментировать, меня там не было, я не видела, как это происходило», — добавила Супрун.

Утром 5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.