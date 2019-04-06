Пушков высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал сдачу анализов крови кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Парламент назвал это решение "несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику".

"Это предполагает, как минимум, подозрения или указания на то, что кандидаты могут быть наркоманами или алкоголиками. Иначе к чему анализы?" — написал он.

Накануне кандидаты на пост президента Украины сдали анализы на алкоголь и наркотики. Это было одним из требований Зеленского для проведения дебатов на стадионе "Олимпийский". Результаты оказались отрицательными.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и действующий президент Порошенко.