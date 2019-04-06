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Пушков высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал сдачу анализов крови кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Порошенко заподозрили в сдаче анализов в клинике своего бизнес-партнера
Парламент назвал это решение "несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику".
"Это предполагает, как минимум, подозрения или указания на то, что кандидаты могут быть наркоманами или алкоголиками. Иначе к чему анализы?" — написал он.
Накануне кандидаты на пост президента Украины сдали анализы на алкоголь и наркотики. Это было одним из требований Зеленского для проведения дебатов на стадионе "Олимпийский". Результаты оказались отрицательными.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и действующий президент Порошенко.
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Украина , Политика
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