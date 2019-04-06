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Порошенко заподозрили в сдаче анализов в клинике своего бизнес-партнера 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
По информации украинских СМИ, одна из клиник, проверявшая действующего президента Украины Петра Порошенко на наличие в крови наркотиков и алкоголя, могла быть связана с его бизнес-партнером, который прежде руководил администрацией главы украинского государства, Борисом Ложкиным.
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Издание «Комментарии.Ua» сообщает, что речь идет о клинике «Борис», которую, как стало известно в январе этого года, собиралась купить сеть медицинских центров «Добробут».
«Добробут», в свою очередь, в 2014 году приобрел Игорь Мазепа. СМИ сообщали, что эта сделка состоялась в интересах Ложкина.
Между тем врио министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун усомнилась в достоверности результатов анализов как Порошенко, так и его оппонента Владимира Зеленского. Как сообщает издание «Главком», по мнению Супрун, лучшим местом для таких тестов является Национальный антидопинговый центр. Она отметила, что НАК Украины «имеет доверие Международного олимпийского комитета».
Напомним, ранее Зеленскому и Порошенко предлагали провериться во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).
Несмотря на то, что алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко подчеркнул, что зависимость Порошенко от алкоголя является очевидной.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
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Украина , В мире
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