Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся", — написала Захарова в Facebook​​​.

Ранее действующий президент Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский сдали перед камерами анализы на алкоголь и наркотики. Это было условием Зеленского для проведения дебатов во втором туре выборов, который назначен на 21 апреля.

Напомним, ранее парламент Крыма потребовал от Киева компенсации за нанесенный в последние годы ущерб от враждебной политики. Речь идет об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, а также о продуктовых и транспортных ограничениях.