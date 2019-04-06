Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся", — написала Захарова в Facebook.
Ранее действующий президент Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский сдали перед камерами анализы на алкоголь и наркотики. Это было условием Зеленского для проведения дебатов во втором туре выборов, который назначен на 21 апреля.
Напомним, ранее парламент Крыма потребовал от Киева компенсации за нанесенный в последние годы ущерб от враждебной политики. Речь идет об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, а также о продуктовых и транспортных ограничениях.