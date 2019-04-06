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Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию» 

Российская Газета 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Запад сделал выбор во втором туре на Украине
"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся", — написала Захарова в Facebook​​​.
Ранее действующий президент Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский сдали перед камерами анализы на алкоголь и наркотики. Это было условием Зеленского для проведения дебатов во втором туре выборов, который назначен на 21 апреля.
Напомним, ранее парламент Крыма потребовал от Киева компенсации за нанесенный в последние годы ущерб от враждебной политики. Речь идет об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, а также о продуктовых и транспортных ограничениях.
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Комментарии15
Украина , Видео , Политика , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД
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