Не та, кем кажется: неожиданные факты о жене Порошенко

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За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко 

Украина.ру 50 минут назад
Выписка из архива МВД Украины свидетельствует о ранее неизвестных фактах о первой леди Марины Порошенко и ее трудовом стаже. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники
«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в советские времена этот город был закрытым и известным благодаря ядерному полигону, который играл ключевую роль в оборонной промышленности СССР. Мать Марины Порошенко Людмила Николаевна Переведенцева в советские годы работала на киевском заводе «Арсенал», который в послевоенный период специализировался на производстве для нужд военной промышленности.
«Можно предположить, что женщина в силу своей профессии была откомандирована в Семипалатинск на длительный период для поднятия советской ядерной промышленности», — говорится в сообщении.
Кроме того, издание отмечает, что после окончания Киевского мединститута первая леди работала врачом в кардиологической больнице столицы. Но сразу же отказалась от карьеры после рождения сына в 1985 году. А в 2004 году Марина Порошенко заняла должность в компании «Мрия-Авто», которое предоставляет в аренду машины, а основателем этой компании является российско-украинское предприятие «Реестрационная компания Трансат».
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Украина , Видео , В мире , завод "Арсенал" , МВД
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